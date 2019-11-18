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徵總監秘書！「起薪15萬元」世界各地出差兼度假　承諾福利：保障15個月

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▲▼ 。（圖／翻攝自人力銀行網站）

▲台中一間公司徵秘書，工作內容引發熱論。（圖／翻攝自人力銀行網站）

網搜小組／鄺郁庭報導

月入15萬的秘書工作你聽過嗎？有網友日前在人力銀行網站找工作的時候，意外發現台中一份私人隨行生活秘書或助理的職位，上面寫明通過1個月試用期後，起薪是15萬元，福利待遇也保障底薪15個月，而且無需高學歷與高階主管工作經驗，「跟隨老闆到世界各地出差兼度假，一邊工作一邊娛樂！」

實際查詢人力銀行網站，這份「總監私人隨行生活秘書或助理」的工作，是台中一間資訊服務有限公司開出的職缺，職務內容共有7項，大約包括「1、負責檢視提醒或整理總監的一天行程的安排，按要求準備早上至晚上的餐點，整理及搭配衣物。因為總監都7:30就上班，所以秘書需要很早起床，約早上5:30或者6:00早起打理總監的私人事務或者衣物。」「6、負責總監私人生活各項事物的安排及處理，（熟悉精油按摩舒壓者更佳）。」「7、需陪同老闆出差海外與度假（日本，東南亞、歐美等地）。」

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▲▼秘書,助理。（圖／Pixabay）

▲該間公司開出15萬請秘書。（示意圖／Pixabay）

任職要求的部分則有，「2、生活能力強，愛衛生乾淨，勤勞動；需會打扮穿著（不濃裝艷抹、但有氣質高雅），懂服裝搭配，需有生活品味，會注意財經科技資訊與社會時事。」「5、需保持手機24小時開機暢通，保證溝通及時性，保障臨時性工作安排。」「6、無需高學歷與高階主管工作經驗，公司注重的是工作的積極態度與配合度。」

接著是「7、懂日語英語（其中一項）、並會常常閱讀財經、科技領域相關新聞者優先。」「9、此工作有時須陪同總監或者客戶餐敘、品酒，分享討論工作上或生活心得。」「11、此工作會有試用期一個月（這一個月只有試用半薪，7萬5千元，試用期過後即全薪，15萬元起薪。）；此工作下班時間不定與出國出差，有家庭者請慎重考慮。」

福利待遇部分承諾4點，「1、公司採人性化管理，彈性高，帶薪年假與休假安排直接與總監洽談，保障底薪15個月，其他工作內容皆按照勞基法相關規定辦理。」「2、公司提供一切食宿安排（高級住宅／五星級酒店），出差費用、交通費用等由公司全額負責。」「3、跟隨老闆到世界各地出差兼度假，一邊工作一邊娛樂！」「4、生日禮金、四節獎金、年中獎金、年終獎金、員工餐敘旅遊等基本福利都不會少，福利好待遇佳。」

在條件要求部分，該公司接受上班族、應屆畢業生，工作經歷要2年以上，學歷則是專科以上，在工作技能部分要求「文書處理╱排版能力、電話接聽與人員接待事項、零用金管理、核閱財務報表、公關活動規劃與執行、精油舒壓按摩技巧、服裝配搭技巧、協助家務處理」。不過該公司貼出需求人數為1至3人，雖然福利優、薪水高，但目前僅約0～5人應徵。

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