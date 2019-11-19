她搭8小時飛機「上2次廁所」！走道哥不耐...故意大聲「清牙縫」網傻了

▲飛機座位空間有限，起身上廁所時難免需要他人讓個位。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前搭8小時的飛機，航程中起來上了2次洗手間，不料坐在靠走道的男子卻一臉嫌棄，故意發出「嘖嘖嘖」的聲音給她聽，讓她無言又無奈。對此，許多人都認為畢竟是生理需求，況且2次也不算太多，該男這樣有點沒同理心。

「嘖什麼嘖！你以為我愛坐窗邊嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨，她表示自己日前搭了一班航程8小時的飛機，過程中起身上了2次廁所；由於她座位靠窗，必須越過靠走道乘客才能出去，沒想到那位男乘客也就跟著不耐煩地「嘖嘖嘖」了2次，音量還故意大到讓她聽見。

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原PO無辜表示，女性本來就比較頻尿，又容易尿道發炎，況且這是無法控制的生理需求，坐這麼多次飛機，還是第一次被這樣對待，真的很無言，「希望你身邊的女生尿道、膀胱都很健康。」

▲容易上廁所的人，搭飛機時最好不要選靠窗座位。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

貼文一出，有人替她喊冤，認為8小時上2次，這次數已算正常偏少，「8小時2次很好了，遇到生理期要更多次」、「我這個1小時1次的還是別說話好了」、「讓一下會得病是不是」、「如果我是妳會笑著跟他說：不好意思我膀胱無力，你介意的話要跟我換位子嗎」、「人都有不方便的時候」、「上廁所很正常啦」。

不過有人表示，靠走道男也有可能是想好好睡覺休息，中間卻被打斷2次，如果是一般人應該也會不太開心。

此外，也有網友提醒，如果是屬於比較容易想上廁所的體質，建議搭長途飛機時記得選擇靠走道的座位，「可以早點到劃靠走道位」、「若9-14小時真的要搶走道」。對此原PO也無奈表示，這次是因為她沒得選了，才會坐靠窗的座位。

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