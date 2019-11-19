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高鐵自由座旅客「塞爆對號車廂」！她快噴尿　求助客服涼了：提早買票就是傻子

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台中高鐵 。（圖／記者週宸亘攝）

▲高鐵站。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友抱怨，上週搭高鐵時，明明不能站人的對號座車廂卻塞滿了自由座旅客，讓她覺得頗受干擾，連去趟廁所都有困難。隨後她決定尋求客服協助，無奈對方的回覆讓她更傻眼，「提早買票就是他X的傻子！」

「不要酸我什麼給個方便，高鐵可能會視情況開放車廂站立，但當天就是『沒有開放』對號座車廂給自由座車廂的人站。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享不愉快的搭高鐵經驗，她上週從左營搭回台北，不料一進到對號車廂，發現裡面已經站滿了人；不僅如此，坐在最後一排的她把椅背放下來休息時，一名男子還「吸小腹」硬擠進她後面的空間。

請繼續往下閱讀...

「後來他發現前面有一個空位就衝過去坐。」原PO指出，後來列車長有過來請站立的乘客移至自由座車廂，但是沒有查到該男的車票，她也就不多管閒事開始睡覺。到了台中站，她被一陣鈴聲吵醒，看到一票人提著行李堵在門口準備下車，她便心想「晚點再去上廁所」，「結果我他X的大錯特錯。」

▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲高鐵車廂內部。（圖／記者張一中攝）

原PO表示，一票人努力擠下車後，又有更多人擠上車，還沒發車走道就已經被站滿了。她眼看著被塞爆的走道，想起身上個廁所就覺得心累，然而越憋尿卻又越會想尿。

好不容易廣播傳來「請自由座旅客請勿占用對號座車廂」的宣導，但所有人彷彿沒聽見一樣，根本沒有要動的意思。「接下來這段路，我簡直快崩潰了。」原PO回憶，當時站在她後方的女生，手一路搭在她的椅背上，時不時就碰到她的頭頂，前面的人屁股又頂在她的桌子，腳還一直踩到她。崩潰的原PO隨後覺得腰有點痠，想把椅背豎直，但調了半天卻毫無動靜，這才發現原來是一名站立乘客整隻手巴在椅子上，她說了聲「借過」才有辦法調整。

尿急的原PO因為不堪其擾，加上前往洗手間的動線整個塞住，決定找客服申訴；沒想到客服確認情況後，下一句話卻是建議她自己去第六車廂找列車長。

▲膀胱,尿,尿急,憋尿。（圖／達志／示意圖）

▲原PO快噴尿，只好求助客服人員。（圖／達志／示意圖）

「這給了我一個啟示，不用管高鐵的規定，沒位子又趕著回家的話，去霸佔對號座站著吧！」原PO認為，提早買票的自己真的是個傻子，她相信許多人應該都是抱著「反正不會被趕」的心態買自由座車票，然後去站對號座車廂，但她也曾經忘了早點買票，擔心自由座可能沒位子，最後還是選擇了乘車時間較久的客運，「不要說我沒同理心，同理心是架設在不影響他人的情況下。」

她無奈表示，到了台北時，因為實在忍不下去了，她冒著可能會被載到南港的風險，先衝去解放才下車，「講著都想哭了。」

▲高鐵商務艙車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲有網友表示，自從遇過一次和原PO一樣的遭遇，他從此都搭商務車廂。（圖／記者賴文萱攝）

貼文一出，網友們都感同身受表示，「我能理解你的不舒服」、「一張車票不便宜，會選擇搭高鐵就是為了快速舒適，就該給買票乘客舒適的空間不是嗎」、「花大錢來場沙丁魚的體驗」、「看完之後還是決定自駕比較舒服」、「你的情況我都遇過，之後基本上都搭商務車廂」、「守規矩的永遠都是傻子」。

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