大學生流行「是在哈囉？」　他一聽尷尬受不了…一票網認同：蠢度滿點

▲是在哈囉就像是「excuse me？」的意思，有種「你在搞什麼」的感覺。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路用語、各種哏的汰換速度極快，日前有大學生發現，很多人發文或回文都帶一句「是在哈囉？」就有網友解釋，這句話有點類似英文的「excuse me？」不過一名網友就在PTT發文，「有人也覺得『是在哈囉』聽起來很尷尬嗎？」認為聽別人講會覺得很尷尬，「我都快受不了了，有人也這樣覺得嗎？」

最近「是在哈囉？」這句話相當夯，就有網友解釋，這句話就有點像是美國用語，「不明白對方在幹嘛時，或是發生讓人不明所以的事，在句尾或開頭都會來個Hello？或 Excuse me？就是在問候你在幹嘛的意思」、「哈囉有種你在搞什麼的感覺？例如別人做了一件你很不能理解的事，你可以說哈囉？」

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▲「是在哈囉」使用群多以大學生為主。（示意圖／記者周宸亘攝）

不過就有人在PTT上發起討論，「有人也覺得『是在哈囉』聽起來很尷尬嗎？」說最近很多學生好像很流行講「是在哈囉」，「雖然我去了解大概是什麼意思，但是聽別人講就是有點尷尬，看到很多實況主在那邊哈囉，是在哈囉？」說自己都快受不了了，有沒有人也這樣覺得。

看到貼文後，許多鄉民也認同，「莫名其妙的用法」、「感覺超白癡」、「每次聽到都有股莫名火」、「比『那不就好棒棒』更中二」、「跟旋轉我有異曲同工之妙」、「上網查了一下還是搞不懂，老了Q_Q」、「說的人自以為潮，我聽了覺得很智障」、「一講出來馬上蠢度滿點。」

也有人認為，「剛剛去了解是在哈囉的意思，覺得還好，小姐姐和哥哥每次聽到都覺得一陣不舒服……不知為何」、「當你開始討厭年輕人或小孩子的想法，你就成為自己討厭的那種老番顛囉」、「就一代一代……放寬心接受年輕人文化吧」、「目前還沒聽膩，覺得滿好笑XD」、「我覺得尷尬到好笑欸嘻嘻！」