影／睡午覺！2歲女「踢腳亂爬」一陣騷動　裝睡媽眼淚被逼出...萬人暖融化

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出2支影片，原來她日前和女兒一起睡午覺時，女兒一開始看似不安分、動來動去，沒想到結局卻暖哭眾人，「天使來著」、「太感動了」。

「眼淚常常被女兒的貼心逼出來。」只見2歲的女兒先是把媽媽的手臂推開，接著還爬了起來；原本以為她是不想睡覺，要自己起來玩，沒想到她下秒卻把身上的棉被分給媽媽蓋，一雙小手努力把大被子攤開，費力的萌樣讓人不禁會心一笑。

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▲▼女兒睡午覺時起身亂動，沒想到目的是要幫媽媽蓋被子啊！（圖／網友賴樂授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

原PO女兒接著還走到旁邊，懂事地拿了桃紅色地被子給自己蓋，以免著涼；最後還像個小大人似地，用手拍拍媽媽的背，並且親了一口哄睡，乖巧又貼心的模樣融化萬名網友。

媽媽向《ETtoday新聞雲》表示，其實女兒平時個性就很獨立，什麼事都要親力親為，例如即便裝滿水的澡盆很重，她也靠要自己的力量把水倒乾淨，十分懂事。媽媽表示，其實女兒1歲半開始就會自己蓋被子睡覺，她為了想知道女兒會做出什麼舉動，就裝睡一下，沒想到最後被暖翻。

▲妹妹自己也另外拿一條被子來蓋，還貼心拍拍「哄媽媽入睡」。

女兒貼心舉動被攝影機記錄了下來，網友們紛紛大讚，「又想騙我生女兒」、「晚上來試試」、「天使來著」、「真的會掉眼淚，太感動了」、「這麼小就會照顧媽媽」、「而且還一人一件」、「媽媽怎麼對孩子，孩子就怎麼對你，小孩都有看在眼裡」、「跨過身體我笑了」。

不過也有人羨慕表示，「兒子們只會把棉被拉走」、「好好喔~~我兩個兒子只會一直在旁邊跳+踩」、「我兒子只會拉頭髮加挖眼睛」、「我女兒只會說爸爸不要搶我的被子、泥奏凱（你走開）」。

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