4男4女夜遊民雄鬼屋！古井哭笑聲嚇逃剩1男4妹　苦主瘀青衣服破：劫難開始

▲民雄鬼屋內的「古井」最廣為人知。（圖／翻攝嘉義縣文化觀光局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名男網友分享和3男4女朋友到嘉義民雄鬼屋夜遊，一群人在古井邊被嚇到倉皇而逃，只剩他一人和4名女生，「也許你們會說，那應該很爽吧，我可以肯定地告訴你們，一點都不爽。」這邊靈異傳說不斷，而起源眾說紛紜，有一說是盛傳女主人懷疑婢女與男主人私通，憤而逼婢女投井自殺，每到深夜，鬼屋即傳出奇怪聲響。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團表示，某晚，共3男、4女朋友來找他，「一來到我家就說，『走啦，帶你去個刺激的地方』。我問說『去哪』？都只回答我，『走就對了，連妹都找來了』。」

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「我想了想，也就答應了。」原PO指出，他們一上車就往高速公路北上開，到民雄下交流道，「這時我就想，不會是民雄鬼屋吧，但也沒多問。然後，就開到土地公廟（沒記錯的話），再開到田園邊，下車後往田間小路走，走著走著就看到一個拱門，上面寫著『劉家古厝』。」

「哇靠，還真是民雄鬼屋。」原PO說，這時朋友說「到了，就是這裡」；他說「你們確定要來這裡」；其中一名朋友說，「怕什麼，都是騙人的啦，我才不相信」，然後就帶著一名妹子往裡面走。

▼劉家古厝主體建於1929年，古樓為三層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅。（圖／翻攝嘉義縣文化觀光局網站）

原PO回憶，他和另外2名男性朋友看了看，也各自帶一名妹子走進去，一開始感覺還好，越往裡面空氣越悶，尤其是走到古井邊更不舒服；正在觀看古井時，突然傳來女生的哭聲。

「我們這邊的4個女的同時大叫，另外3個朋友都在發抖」，原PO表示，因伴隨著哭聲浮現一個女的飄在空中，然後又開始出現女生的笑聲，這時，3名男性朋友拔腿就跑，「剩我一個人跟4個女的，於是我的劫難開始了。」

「也許你們會說，那應該很爽吧，我可以肯定地告訴你們，一點都不爽。」原PO指出，他帶著4女往回走，「她們全部都拉著我的衣服跟手臂，一有風吹草動，4個同時尖叫，你O的耳膜都快破了。不只這樣，拉衣服、捏手臂。」

原PO說，後來終於回到拱門，耳朵還嗡嗡叫，衣服也破了，手臂也瘀青，「我看著我朋友大罵三字經，跟他們說，『以後不要再找我來探險』。真是慘痛的教訓啊。」

▲▼劉家古厝因人去樓空，如今荒煙蔓草。（圖／翻攝嘉義縣文化觀光局網站）

對此，有網友好奇，「那幾個男的跑去哪」；原PO回「跑回拱門那啊。」有人認為，「沒事打擾祂」；原PO回「是我朋友說話白目。」也有人說，「可是寶可夢盛行的時候，那裡挺熱鬧的，我都懷疑民雄鬼屋是不是變觀光景點了」；原PO回，探險是10幾年前的事了。

嘉義縣文化觀光局介紹，劉家古樓即是聞名全台的民雄鬼屋，地點位在民雄鄉義檢山墳場附近，主體建於1929年，古樓為三層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅；後來劉家人不知何故陸續遷出，致年久失修，如今廣大庭院荒煙蔓草。

這邊靈異傳說不斷，為全台四大鬼屋之一，而起源眾說紛紜。日治時期，該豪宅曾遭美軍掃射，二戰後又供士兵居住，後來軍隊撤走，由於沒水沒電，窗戶通風不佳，一直沒有人居住；而部隊居住期間，由於偶爾傳出槍聲，有人說是因為阿兵哥思鄉心切而想不開自殺，鬼屋之說於是不脛而走。

至於民間傳說則穿鑿男女情愛，盛傳女主人因懷疑婢女與男主人私通，憤而逼婢女投井自殺，每到深夜，鬼屋即傳出奇怪聲響，許多繪聲繪影的傳聞乃流傳開來。而據古樓的主人後代證實，因為古樓地處偏僻才遷居。

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▼劉家古厝入口處。（圖／翻攝嘉義縣文化觀光局網站）

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