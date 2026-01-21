　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子因不滿友人遭邱姓男子砍傷，竟帶人前往派出所尋仇，受到值班台警員阻攔時，其中1名賴姓同夥還從後方抱住警員牽制，意圖讓林男有機會朝邱男噴辣椒水。林男、賴男一審分別被判處有期徒刑2年、1年6個月，2人均提出上訴，但並未獲得高等法院法官採信，日前被裁定駁回。

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲林男撂人前往派出所，意圖幫友人出氣，結果自己也因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，林男因不滿友人遭邱男砍傷，得知邱男已經被警員帶回派出所接受調查，他竟找來賴姓、周姓同夥，攜帶高爾夫球桿、鐵棒、辣椒水等物品，前往派出所意圖尋仇。

林男等人在2023年10月19日凌晨4時許騎車抵達派出所，值班台警員看見他們對在派出所內戒護的邱男叫囂，立刻起身大喊「全部出去」，並伸手阻止林男、賴男繼續向前逼近。然而，2人都沒有聽從勸阻，林男高舉辣椒水朝向邱男，警員立刻制止，但賴男隨即從後方抱住警員進行牽制，場面十分混亂。

林男等人事後均挨告，一審林男被依犯意圖供行使之用而攜帶兇器，在公眾場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪，判處有期徒刑2年；賴男被依犯意圖供行使之用而攜帶兇器，在公眾場所聚集3人以上下手實施強暴罪，判處有期徒刑1年6個月；周男則被依共同犯攜帶兇器妨害公務執行罪，判處有期徒刑9個月。

林男和賴男雙雙提出上訴，2人均矢口否認妨害公務，林男辯稱，他確實意圖對邱男噴辣椒水，但沒有對警員動手，他甚至制止周男不要把高爾夫球桿及鐵棒帶進派出所，以免讓警方誤會他們是要去鬧事；賴男則辯稱，本案是偶發事故，他抱住警員的時間短暫，不足以構成妨害公務，應當為無罪。

二審高等法院法官認為，警員有戒護人犯安全及維持派出所秩序的職責，林男進入派出所向邱男叫囂，並手持辣椒水意圖攻擊，警員數度出聲制止、肢體攔阻，林男都沒有理會，同夥賴男還幫忙出手牽制警員，確實妨害到警員執行戒護人犯安全及維持派出所秩序的職務。

此外，在林男與同夥的LINE對話紀錄中，他曾提及「盡量能叫來都叫來，我要他們幫我擋警察」。法官表示，經查，興起本案聚眾犯意之人是林男，而下手實施之人為林男和賴男，高爾夫球桿、鐵棒、辣椒水也是他們為本案犯行所特別準備的物品，最終沒有採信他們的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高等法院

