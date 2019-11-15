晚餐沒湯！人夫煮濃湯包「端出酸辣湯加蛋」　一匙撈起…淡黃糜狀物她看傻

▲人夫煮的湯讓原PO看傻。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人吃飯習慣配湯，如果沒煮或犯懶的時候，用料理包很快就能上桌。一位人妻日前在臉書貼文，說晚餐沒有湯，先生就自告奮勇，想用濃湯料理包煮酸辣湯加蛋，沒想到成果彷彿黑暗料理，讓人妻直呼「老公下次我煮吧」、「原來是OOO啊我還以為是酸辣湯加蛋呢！」看到照片後，網友也笑噴「這個我沒辦法。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出她和老公的對話，她先是跟先生說「老公，今天晚餐沒有湯耶～」人夫聽到後，想說家裡友濃湯料理包，就自告奮勇「有OO酸辣湯，我加蛋煮來吃吧！」原PO還開心道謝「好喔，穴（謝）老公！」

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結果就在人夫說「我煮好啦！」並把湯端出來之後，原PO馬上傻眼，不斷用hashtag透露自己的心情，「#強者我老公煮的湯」、「#黑暗料理」、「#我們還是有嗑掉他沒浪費食物」、「#老公下次我煮吧」、「#原來是鹹豆漿啊我還以為是酸辣湯加蛋呢！」

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▲這一鍋到底是酸辣湯加蛋，不是鹹豆漿喔！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到原PO貼出的照片，網友紛紛覺得有點眼熟，「這是……喝醉的產物吧」、「我前幾天在廁所也有產生過這種東東」、「怎麼跟我最近在做的廚餘實驗原料一樣」、「滾水下蛋花不能快速攪拌，這樣變成鹹豆漿了」、「這個加個油條跟辣油就是鹹豆漿了。」

還有人笑說，「這種不會失敗的料理到底是怎麼煮成這樣的」、「有人比我還慘，我就放心了」、「又是個黑暗料理王」、「這湯好恐怖哦！妳老公是不是以後不想煮所以故意的？」至於問題到底出在哪裡，就有網友點出，「因為水沒滾就加蛋才會這樣」、「蛋花下去不要一直攪拌，拌的太多了就會變這樣。」

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