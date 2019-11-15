臉書分享測驗結果：「隨性」花錢　外國男友按翻譯「氣炸質問」...被害慘了

▲ 女網友被翻譯年糕害慘 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「一鍵翻譯」固然方便，但其中也可能存在著許多照字面直翻的謬誤。一名女網友日前在臉書上分享她做完測驗的結果，文中有提到她屬於「隨性花錢」的個性。豈料外國男友隨後按了翻譯，看完卻一陣氣噗噗，質問她「到底做了什麼！」

「有的時候真的會被這些翻譯氣死！」一名女網友在臉書「爆廢公社」發文，她表示男友是外國人，所以有時候她在臉書發文時，對方都會按下臉書的「翻譯年糕」閱讀內容。

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原PO日前做了一個網路測驗遊戲，因為覺得很準，順手就把測驗結果複製到臉書上分享。只見文中寫著「認真賺錢，隨性（興）花錢。心裡愛10分，嘴上說1分。擁有孩子一般，純潔善良的心。」

然而原PO男友按下翻譯後卻氣炸了，質問她「妳做了什麼？」她這才發現，原來翻譯把「隨性花錢」翻成「spend money with sex」，意思大約是指「花錢在性愛上」；另外「擁有孩子一般」也被翻成「擁有一個孩子」，讓她哭笑不得。

▲別的翻譯網站翻出的結果也一樣。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，她當下想趕快澄清，於是就另外找了別的翻譯軟體要解釋，沒想到結果還是一樣，讓她超傻眼。

不過要注意的是，在教育部國語辭典修訂本中輸入「隨性」2字並無搜尋到相關資料，正確用法應為「隨興」，意指「隨著興致」。另外，如要在spend（花時間／錢）後配上名詞，一般也都是使用「on」一詞做連接。

▲「隨興」才是正確用法 。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

網友們看完都笑噴，直呼自動翻譯真的是「異國情侶的阻礙」，「中文最不能看字面上的意思，不過真的很好笑」、「翻譯年糕不可信啊」、「妳壞壞哦」、「真的會被這些翻譯年糕給噎死」、「趕緊教教男友中文吧」、「Have a child 什麼時候偷生的XD」。

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