外送員「上線18hrs拚接單」累炸！超商取貨「全場靜默」網心疼　他訴苦衷

▲外送員示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

由於太多人加入外送行列，他不得不拉長工時增加收入。一名外送員為了生活，瘋狂工作了18小時，沒想到卻也因為太累，下班後在超商出了大糗，讓他超想當場撞破玻璃逃走。不過尷尬歸尷尬，不少網友也都心疼勸他多休息，「辛苦了」、「身體要顧啊」。

一名外送員在臉書「爆廢公社」中分享自己的糗事，他表示為了拚經濟，日前早上8點多就出門接單，一直到隔日快凌晨3點才結束最後一單下線。

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原PO到家之後，才突然想起有包裹在超商，所以又跑一趟去領貨。然而他疑似累到腦袋不聽使喚，原是要說「取件後3碼570」，怎料一進超商就向店員表示「95加滿」，當下店裡還有4、5名客人，全場瞬間安靜，讓他丟臉到炸，「很想撞破玻璃門逃跑啊啊啊！」

▲外送員累到出糗 。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過貼文一出，網友們都心疼表示「平安回家就好啦～明天繼續奮鬥」、「你該休息了」、「好好放假吧」、「每次差點跟店家說Ubereats取餐」、「辛苦了，安全跟健康還是要顧一下」、「為了維持生活，辛苦了」。

原PO隨後也在留言處謝謝大家的關心，他也坦言，由於越來越多人分食外送這塊大餅，為了生計，他不得不把投入的時間拉長，「實在累爆，有慢慢在減少工時了......。」

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