兒女不回家！43歲辣媽「深夜收2訊息」怕肚子搞大　秒失眠：不想當阿嬤啦　

▲原PO竊笑暗示女兒，過夜要注意安全！ （圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「遲早要面對的！」一名女網友幽默表示，自己22歲就當媽，轉眼間兒女都已成年，各自南下去找男女朋友們，留下她顧家，就怕孩子不小心「鬧出人命」，原PO自嘲「唉…今晚我又要失眠了！」不過更猛的是，留言串中，有男網友自豪表示「39歲當阿公感覺也不錯阿」，讓眾人驚呆。

一名美魔女在臉書《爆怨公社》透露，今年43歲的她有一對「已成年」的寶貝兒女，有趣的是，同年紀的朋友們，各個憂愁孩子們的學業，而她卻煩惱可能隨時隨刻要當阿嬤，「我卻總是擔心，兒子會搞大別人的肚子，女兒的肚子會被別人搞大。」

請繼續往下閱讀...

如今孩子們各有對象，昨（14）日晚上，兒子女兒都溜出門甜蜜約會了，丟下原PO在家，「此刻，女兒跟朋友在台中，兒子跟朋友在屏東，唉…今晚我又要失眠了！」LINE訊息可見，已接近深夜，女兒貼心報備「12點到台中」，原PO話中有話提醒，「給。我。注。意。安。全」，女兒也笑回「好啦」；至於兒子也4字回報，「到屏東了」，老媽急著反問「要去哪兒混？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲一名男網友39歲晉升當阿公！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

「遲早要面對的！」原PO雙手一攤直呼，「老娘22歲就當媽，可是我還少女心不想當阿嬤啦！」爆笑對話一貼出後，釣出不少年輕爸媽調侃，「再十年我也會跟妳一樣擔心了」、「我媽43歲，我已經讓她當阿嬤了」、「再過幾年都沒動靜，妳就要更煩惱我什麼時候才可抱孫子」、「我今年31，小孩已經11，我也是開始在煩惱我家女兒」、「我有親戚38歲就當阿嬤的，她現在也才39歲，下禮拜還要去補拍婚紗照」、「我外婆今年59、我媽媽39、我今年23、我女兒2跟4歲」、「 我媽巴不得我快嫁出去」、「長大了，控制不了放他們去吧」、「39歲當阿公感覺也不錯阿」。

►生火了！連我媽都用到發光