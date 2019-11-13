女生開車時「副駕長這樣」！黑絲妹上車一瞥笑哭　一張照吸共鳴：很正常

▲原PO貼出自己開車的時候，副駕駛位的實際狀況。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

男女生對車子的態度不同，像是男生可能會把愛車當成小老婆一樣愛惜，但女生就不會稱車子是老公，兩邊開車習慣也有所不同。一名女網友就貼出一張照片，是她開車的時候，車內副駕位的樣子，文中笑呼「聽說女生一個人開車的時候副駕這樣很正常？」照片引來熱論，不少女網友意外有感、紛紛笑噴。

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中表示「聽說女生一個人開車的時候副駕這樣很正常？」句尾還附上一個笑到流眼淚的表情符號。接著看看照片，是原PO視角的副駕駛位，只見副駕完全被物品淹沒，不管是手機、衣服、袋子等東西，她統統都往副駕位堆。

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▲副駕駛位根本是個人置物間吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

看到這個滿到不行、沒人可以坐的景象，許多女駕駛馬上心虛笑回，「正常，一上車東西全部丟副駕」、「我也是 +1，外套圍巾護唇膏髮飾安全帽一堆鞋子」、「完全沒有要載人的意思」、「笑死，女人開車副駕根本秒變房間的概念 XD」、「女生東西就是多，副駕很欠放」、「我老公都問我是不是把車當垃圾車」、「正常啊！尤其有小孩後，東西多到誇張」、「煞車的時候東西還會掉到腳踏墊。」

不過也有女網友回應，「不要說女生，我老公也是這樣」、「我的乾乾淨淨都沒東西」、「我是女生，可是我沒有」、「我不會耶！最多一個包包而已」、「不會欸～完全跟你相反，每次只要我開公司車，同事一上車就會說老闆出差了齁～ 車子乾淨好多」、「我沒有ㄟ，我的副駕很乾淨，很怕一個轉彎或刹車東西掉滿地。」

還有一堆人看到原PO的腿微入鏡，忍不住歪樓，「黑絲襪好看！美美的」、「正常，正常～但我更喜歡黑絲襪」、「比較想看黑絲襪ㄟ」、「我只看到黑絲」、「其實比較想看駕駛座的腿」、「穿絲襪的腿……」

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