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18歲兒半夜搖醒重複：收驚過的衣服要收好！　媽起床一問裝沒事：快去上課

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服裝店,服飾店,試穿,衣服,店員（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO說，「根本沒有收驚的衣服。」（圖／示意照／取自免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享兒子半夜睡到一半突然坐起來，「到我床邊搖醒我，對著我用台語說，『收驚過的衣服要收好』！」她隔天一早問兒子，見到對方的反應後，「我假裝沒事，說沒事了，叫兒子趕快去上課！」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時兒子連說三次「收驚過的衣服要收好」；她問「什麼收驚的衣服」；兒子回答地語無倫次，又回到自己的位置躺下睡著。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，早上起床問兒子半夜怎麼了，「他回答我說，他睡得很好，沒有起床。哇咧！怎麼會這樣？我假裝沒事，說沒事了，叫兒子趕快去上課！」她指出，自從家裡附近收驚阿伯夫妻過世後，母子倆已很久沒去收驚。

▼原PO兒子半夜要她收好收驚的衣服。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼衣服,衣櫥,衣櫃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，原PO回應網友的問題說，兒子18歲，平常除了跟阿公、阿嬤講台語外都講國語，半夜的台語非常流利到嚇人。有人認為，「會不會就是那個幫忙收驚的阿伯來了」；原PO回「他死3年有喔。」還有人問「最後收驚的衣服收好沒」；原PO回「根本沒有收驚的衣服。」

一名網友認為，「不用擔心，是阿公或阿嬤回來。你們應該在三年前有去收驚，阿公或阿嬤回來提醒的，收驚衣服應該不知道收去哪了。」

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