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快訊／「光頭哥哥」陳俊傑驚傳過世！創造「母湯」潮流成絕響　粉專小編說話了

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▲▼「母湯」成絕響！「光頭哥哥」陳俊傑驚傳過世。（圖／翻攝自twitch）

▲「光頭哥哥」陳俊傑驚傳13日過世，網友紛紛湧入Twitch默哀致意。（圖／翻攝自twitch）

網搜小組／趙蔡州報導

網紅「光頭哥哥（光頭葛格）」陳俊傑因為拍攝「母湯喔」、「尋找紅心A」等影片爆紅，粉絲們也為他常在直播聊人生觀，傳遞正能量予以他支持。一位自稱是「光頭哥哥」的姐姐在臉書哀痛說，光頭哥哥已經於13日過世，將於21日舉辦告別式，消息讓許多網友都相當震驚。

一名自稱是「光頭哥哥」的姐姐在臉書哀痛說，「我摯愛的弟弟俊傑已於13日過世」，感謝眾多網友對俊傑的支持與愛護，「讓他在短暫的歲月中有個發光發熱的舞台，在人生最後旅程中，盡情展現他對表演、歌唱的熱情和英語長才」，「此刻，他已然飛向永恆的國度。」

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▲▼▲▼「母湯」成絕響！「光頭哥哥」陳俊傑驚傳過世。（圖／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）

▲光頭哥哥粉絲團小編14日在臉書透露不幸消息，也希望網友們不要私訊打擾光頭哥哥的家屬。（圖／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）

據悉，光頭哥哥固定會在Twitch、Youtube 開直播與上傳影片，但他Twitch上一次露面已經是四天前，當時他也表示自己確實生病。實際查詢台北市殯儀館網站，發現確實有同姓名的預定了冰櫃與禮廳，時段也與網友曝光的時間一致。記者實際到殯儀館至善二廳也發現，確定有陳俊傑，但由於沒有照片無法確切證明消息。

「光頭哥哥陳俊傑」臉書粉絲團小編表示，光頭哥哥本人可能永遠沒辦法更新影片和回覆大家的留言了，「我也很希望這是葛格的惡作劇」、「此時我跟大家的心情都一樣，內心非常沉痛的坐在螢幕面前」、「祈禱哥哥能到他心之所向之處，在另一個世界開開心心的」，目前已有大量粉絲湧入他的實況台默哀致意。

▲▼「母湯」成絕響！「光頭哥哥」陳俊傑驚傳過世。（圖／翻攝自台北市殯喪管理處）

▲▼「母湯」成絕響！「光頭哥哥」陳俊傑驚傳過世。（圖／翻攝自台北市殯喪管理處）

▲實際查詢台北市殯儀館網站，發現確實有同姓名的預定了冰櫃與禮廳。（圖／翻攝自台北市殯喪管理處）

一名自稱是「光頭哥哥」哥哥的網友也在臉書透露陳俊傑的死亡證明書。內容寫到陳俊傑因為多重器官衰竭等6項疾病，11日晚間到新光吳火獅紀念醫院掛急診，後來病情加重轉到神經加護病房，但仍不幸於13日凌晨2時許過世。

▲▼▲▼「母湯」成絕響！「光頭哥哥」陳俊傑驚傳過世。（圖／翻攝自臉書）

▲陳俊傑的哥哥後來也在臉書透露陳俊傑的死亡原因。（圖／翻攝自臉書）

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