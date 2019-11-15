光頭哥哥病逝！哽咽直播「最後身影」曝：不行了...真的病了　粉絲全淚崩

▲光頭哥哥13日驚傳逝世。（圖／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）

記者許凱彰、趙蔡州、鄒鎮宇／台北報導

拍攝「母湯喔」、「尋找紅心A」等影片爆紅的網紅「光頭哥哥（光頭葛格）」陳俊傑13日驚傳病逝於新光醫院。一名網友晚上突然在臉書發文表示，光頭哥哥已經於13日過世，將於21日舉辦告別式，消息傳出不少人感到震驚。還有網友搜出他4天前的直播畫面，光頭哥哥提到，自己不行了，真的生病了。

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▲文裡提到，光頭哥哥這次要失約了，不少粉絲淚崩。（圖／翻攝自twitch）

一位在網路上表示自己為光頭哥哥姐姐的女子發文，「感謝眾多朋友對我弟弟俊傑的支持與愛護，成就了他短暫歲月得已發光發熱的舞台，在人生的最後旅程，盡情展現他對表演、歌唱的熱情以及英語長才。我摯愛的弟弟俊傑已於11/13過世，粉絲們對他的要求（祝福影片或歌曲）都一一註記在房間的大牆上，只是這一次，很抱歉，光頭哥哥要失約了。」

據了解，消息傳出後，也有一名自稱是「光頭哥哥」哥哥的網友也在臉書透露陳俊傑的死亡原因。內容寫到陳俊傑因為多重器官衰竭等6項疾病，11日晚間到新光吳火獅紀念醫院掛急診，後來病情加重轉到神經加護病房，但仍不幸於13日凌晨2時許過世。

▲光頭哥哥留下不少經典影片。（圖／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）

「光頭哥哥陳俊傑」臉書粉絲團小編表示，光頭哥哥本人可能永遠沒辦法更新影片和回覆大家的留言了，「我也很希望這是葛格的惡作劇」、「此時我跟大家的心情都一樣，內心非常沉痛的坐在螢幕面前」、「祈禱哥哥能到他心之所向之處，在另一個世界開開心心的」，目前已有大量粉絲湧入他的實況台哀悼致意。

光頭哥哥是一名敬業的直播主，平時會定期在直播平台Twitch上直播，粉絲團也會更新影片與動態。就有粉絲搜出4天前光頭哥哥在直播網站上的最後1次直播，他在最後說到，「真的不行了，哥哥真的生病，下次恢復體力再來，祝大家有個愉快的夜晚，祝大家擁有幸福美滿開朗健康，大家再會」，沒想到這次直播的再會，會是這樣的消息。

▲光頭哥哥傳出因多重器官衰竭病逝新光醫院。（圖／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）

許多網友湧入那支「永遠的最後影片」和貼文底下刷一整排RIP，「母湯喔！感謝你帶給我們歡樂，一路好走」、「最能給人愉快能量的清流」、「感謝光頭哥哥曾經帶給大家無數歡樂的時光，RIP」、「在那邊也要快樂地做自己哦！致最偉大的藝術家 R.I.P」。

館長陳之漢得知消息深夜在臉書上也發文哀悼，「善良充滿愛的男人離世了，看完你最後一篇文章令我敬佩，一路好走下輩子我還會看你直播。」有館粉也在底下紛紛留言，「他真的一路走來都很正向，也娛樂搞笑帶給別人快樂」、「光頭哥哥一路好走」。

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