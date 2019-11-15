國民黨不分區重新調整　曾銘宗改列第1、吳敦義第14

▲國民黨主席吳敦義 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會通過核備34個不分區立委提名名單後，引發黨內外一片質疑聲浪，黨內青壯派也親赴黨中央靜坐抗議，要求重新調整。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，前立委邱毅會前宣布退出不分區，具財經專長的曾銘宗改列第1，黨主席吳敦義排序從第10再往後退到第14，吳斯懷的位置則由陸戰退役上將季麟連取代。

國民黨本週中常會通過不分區名單，黨主席吳敦義將自己排在第10名，成為史上首位將自己排入不分區的國民黨主席；排名第4的退將吳斯懷和排名第8的前立委邱毅，則是因為立場「親中」惹議，另外像是世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜也在安全名單中，許多中常委直呼「根本不認識她」。

國民黨行管會14日中午接獲高層指示，向所有中常委發出開會通知，15日14時召開第20屆臨時中常會，會議主題為「如何贏得『2020』總統勝選及國會過半」，希望調整出一份能消弭黨內雜音的不分區名單。

據了解，不分區名單爭議爆發後，吳敦義原本想從善如流，以「裸退」的方式退出，但挺吳派發動連署，親自寄送連署書到黨部，盼仍須由有經驗的人在未來的立法院中擔任領頭羊，因此，吳敦義並未退出不分區，但名次會往後移至14名。不過，確切名次仍要等中常會討論完才會定案。

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