曾同時背3房貸長達5年…　韓國瑜最沉重時期「月繳約24萬元」





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波延燒，使韓國瑜競選總部15日舉行記者會，公布所有房產交易紀錄。資料顯示，韓國瑜在2013年至2018年間總共背了3間房貸，如果以房貸利率2％且沒有寬限期來計算，每個月還款金額約為24萬元上下。

根據韓國瑜競選總部記者會提供的資料，韓國瑜房貸負擔最重的時間點位在2010年至2019年，當時同時要負擔雲林古坑的「天下一家」（2002年～2019年）、台北市內湖「峰哲」（2010年～2018年），以及雲林斗六的現在住家（2015年～至今）。

根據自由時報報導，若依照記者會提供的貸款金額、無寬限期、利率2％推估，內湖峰哲在2013年10月交屋，每月房貸還款金額約為13萬元，而天下一家每月房貸約5萬，雲林斗六現在住家為每月約6萬元。因此在2013年至2018年期間，韓國瑜每月支持房貸金額約24萬元，5年合計支出超過1400萬元。

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▼韓國瑜房產爭議數據。（圖／韓國瑜辦公室提供）