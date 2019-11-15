全文／邱毅退出國民黨不分區：我將在其它戰場繼續痛打惡勢力

▲國民黨前立委邱毅。（資料照／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會通過核備34個不分區立委名單後，引發黨內外一片質疑聲浪，黨內青壯派也親赴黨中央靜坐抗議，要求重新調整。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，邱毅在中常會開會前，在臉書發出「自動退出不分區」聲明，並稱「我將在其它戰場，繼續痛打邪惡污穢的勢力」。

國民黨本週中常會通過不分區名單，黨主席吳敦義將自己排在第10名，成為史上首位將自己排入不分區的國民黨主席；排名第4的退將吳斯懷和排名第8的前立委邱毅，則是因為立場「親中」惹議，另外像是世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜也在安全名單中，許多中常委直呼「根本不認識她」。

國民黨行管會14日中午接獲高層指示，向所有中常委發出開會通知，15日14時召開第20屆臨時中常會，會議主題為「如何贏得『2020』總統勝選及國會過半」，希望調整出一份能消弭黨內雜音的不分區名單。

邱毅聲明全文：

曾經有人說我是鐵漢柔情

我的確是個鐵漢

打抱不平、除奸掃惡是我永不屈服的堅持

我也的確滿心柔情

受人之託、全力以赴是我做人處事的原則

此次有人推薦我擔任不分區立委

希望我重回立院戰場

掃除民進黨的一切惡行

為了台灣

我長思許久，難以拒絕

我一生做事有個原則

對敵人絕不委協，對朋友絕不為難

對惡人絕不留情，對朋友要給歡喜

進入不分區名單本非我所求

如果此番擔任不分區

我會鞠躬盡瘁

用生命捍衛人民的福祉利益

但若我出任不分區

會讓朋友為難

會讓某些國民黨同志不歡喜

我不會接受

我永遠是唯一的邱毅

那個寧死不屈服的邱毅

也會是打不死的邱毅

我向各位保證

我將在其它戰場

繼續痛打邪惡污穢的勢力

也持續堅持我人生的信念

用我信仰的方法去愛台灣

但請容我謝絕本黨的邀請

我願自動退出不分區名單

預祝本黨選舉勝利！

各位身體健康！

邱毅，2019 11 15，日正當中