國民黨團譴責：民進黨一再「蹭」香港獲取政治利益

▲香港示威者14日在各處抗爭、設置路障。（圖／翻攝自AP直播畫面）

政治中心／綜合報導

香港爆發港警濫用槍枝射殺示威者，及進入大學校園鎮暴與學生發生衝突，造成多人受傷憾事。立法院國民黨團14日發布聲明表示，難以認同港府「以暴制暴」的作法，尤其大學校園是社會良心縮影，警力開入校園止暴不僅失當，更是最壞的民主示範，呼籲港府節制警方過當行動，冷靜、理性、積極與示威者良性對話。

國民黨團也強烈譴責執政民進黨，一再操弄「反送中」、「亡國感」統獨議題，消費港人抗爭的血汗，以抹黑國民黨對於國家主權的立場為樂，「撐香港」實為「蹭香港」，藉以攫取政治與選舉利益，行徑令人不齒，呼籲國人看清蔡政府虛偽的假面。

黨團表示，國民黨對於國家主權立場非常清楚，堅決反台獨，也不認同一國兩制，甚至已將「反對一國兩制」列為立委選舉共同政見。

黨團強調，國民黨立場始終認為中華民國與香港完全不同，有國號、國旗、國軍、國法、國會與自由民主選舉，108年以來都是獨立自主國家，與香港形勢絕不能相提並論，但民進黨與蔡政府卻始終睜眼說瞎話，不斷對國民黨抹紅、抹黑。

黨團批評，執政者拿不出政績訴諸選民，不自我檢討派系分贓的治國思維，卻以「耍弄」國家主權與「監督」在野黨作為，騙取信任及選票，實為國家民主進程中最大諷刺與悲哀。

黨團強調，國民黨堅定依據「一中各表」的「九二共識」，維護中華民國的國家尊嚴與和平穩定的兩岸發展，也希望香港儘速恢復社會秩序，持續繁榮發展，鄭重呼籲民進黨別把香港示威事件當作政治消費品，做為台灣大選的籌碼，否則將自食惡果。