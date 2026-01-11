　
Office神技名師「不用手機」也沒LINE臉書　3C絕緣20年原因曝

▲▼台科大企管系教授林孟彥，退休前在校時內開課受到學生歡迎，圖為參與口試狀況。（圖／林孟彥提供）

▲林孟彥（中）沒用過LINE、臉書等通訊與社群軟體，對外聯繫只有email。（圖／林孟彥提供）

記者許敏溶／台北報導

曾是軟體工程師的台科大教授林孟彥，加上講授Office、行銷資料科學等課程，讓外界誤以為對新科技、網路社群有很深的涉入。但他坦言，自己未曾使用過LINE、臉書等社群通訊軟體，連手機也是長年不開機。除了ChatGPT外，和3C產品幾乎絕緣，對外聯繫只有電子郵件，這樣習慣已20餘年，也讓外界匪夷所思。面對目前AI盛行，他提醒人類唯有善用大腦的獨立思考能力，才能維持自身價值的終極優勢。

《ETtoday新聞雲》記者也實際體驗到林孟彥的「3C 絕緣」生活。記者和他的第一次見面，預定在2025年末某個周五下午，記者臨時因故需更改採訪時間，結果撥打林孟彥手機多次，都直接進入語音信箱，傳多次文字簡訊也沒回應。見面後才得知林孟彥未曾用過 FB、IG 等，雖有手機卻長年關機，電子郵件才是他唯一的聯繫管道。

為何有這種旁人看來近乎自閉的行為？林孟彥回憶說，源自 20多年前，自己專注在學校的一個產學專案，為隔絕頻繁電話干擾思緒，他在研究室的電話加裝了「on-off」開關，將電話隨時保持off狀態，只有在需要撥出時才轉到 on。那次經驗讓他發現沒有電話干擾後，工作效率明顯大幅提升，習慣也延續至今，對社群媒體則在自己初步瞭解大致功能後，仿照上述模式不碰了。

▲▼台科大企管系教授林孟彥，退休前在校時內開課受到學生歡迎，圖為在校上課狀況。（圖／林孟彥提供）

▲林孟彥退休前在校時內開課受到學生歡迎，圖為在校上課狀況。（圖／林孟彥提供）

林孟彥雖然不用手機與LINE等社群軟體，但他強調，並非完全與外界隔絕，email 管道還是很暢通的。在台科大任教期間，曾擔任過副教務長、系主任等繁忙職務，但該聯繫的人、該處理的事、該開的會並沒有一項疏漏。他說，可以理解現代的很多職業、生活或工作，必須要維持手機的暢通與網路社群的聯繫，但自己則是根據個人需求與偏愛，選擇一種較傳統的生活方式而已。

至於家人與朋友對於林孟彥不用LINE或手機的看法，林孟彥笑著說，家人早已習慣，而朋友或學生相處久了，也瞭解他的習慣，透過 email 還是很容易聯繫到他。當記者進一步問到，這樣侷限的聯繫方式，會不會因而錯失一些機會時，他表示，當然會有錯失，但人生不可能什麼機會都要，就按照個人的價值觀取捨。

▲▼台科大企管系教授林孟彥（右一），退休前在校時內開課受到學生歡迎，圖為參與泳渡日月潭。（圖／林孟彥提供）

▲林孟彥（右一）雖然對外聯繫以電子郵件為主，卻不影響他的工作與社交。圖為參與泳渡日月潭活動。（圖／林孟彥提供）

值得一提的是，林孟彥雖然不使用網路社群，卻經常運用 ChatGPT 等熱門 AI 工具，顯示他並非一味排斥科技，而是以更「選擇性」的方式加以採用。

林孟彥認為，AI 發展迅速、功能日益強大，自己在日常工作中廣泛使用付費版 ChatGPT 於掌握新知、查找資料、激發思考，以及文章潤飾等。採訪尾聲，他也特別提醒大家，AI 確實帶來許多便利，但不應讓大家的思考與創新能力逐漸鈍化，在人工智慧盛行的今日，善用大腦的獨立思考能力，正是我們維持自身價值的終極優勢。

林孟彥進一步指出，在AI 已深入生活與工作方方面面的時代，很多人以為 AI 已可完全取代 Office，但其實這是很嚴重的錯誤認知，這等於是在賭 AI 可做出完全符合我們理想的文件或 PPT，但事實是 AI 還差的很遠。終究，還是需回到 Office 的操作本質。

01/11 全台詐欺最新數據

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

相關新聞

獨／名師揭秘「Office高效術」！7秒搞定論文目錄　1.9萬人搶學

獨／名師揭秘「Office高效術」！7秒搞定論文目錄　1.9萬人搶學

擁有30年Office教學經驗的台科大企管系教授林孟彥，在校開課經常秒殺，更曾展示原要半天才能寫出的論文完整目錄，只要7秒可完成。退休後推出「Office高效工作術」線上課程，因過去的好口碑，3個多月就獲得1.9萬人訂購。林孟彥說，該課程讓大家重新認識Office的超級功能，透過建立良好操作習慣與提升工作效率，把花在文書處理相關的 9 成時間還給自己。

要加LINE群組！00後新人「會提供公務機嗎」老鳥傻了

要加LINE群組！00後新人「會提供公務機嗎」老鳥傻了

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！

LINE宣布收回訊息時效仍維持24小時

LINE宣布收回訊息時效仍維持24小時

