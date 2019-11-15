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民眾黨不分區「彩蛋」！名單驚見「新光公主」　家人也震撼

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▲新光吳家大公主、新壽副總經理吳欣盈答應代表民眾黨出任不分區立委。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2020立委大選又爆大驚奇，新光吳家大公主、新壽副總經理吳欣盈傳出被台灣民眾黨延攬，提名不分區立委，本刊晚間向吳家友人求證，吳欣盈的確答應代表民眾黨出任不分區立委。

離總統、立委大選剩下不到60天，政壇又爆出新聞，吳欣盈可望被民眾黨提名，以不分區立委之姿，加入大選。吳家友人透露，「台北市長柯文哲親自找上Cynthia（吳欣盈），希望借用Cynthia在財經領域的長才，Cynthia思考後同意參選」。據悉，吳家人事先並不知情，媒體披露後，讓吳家人大為震撼。

台灣民眾黨不分區立委名單大致出爐，包括台北市勞動局長賴香伶、中山大學經濟學系教授張其祿、鴻海集團創辦人郭台銘推薦的永齡基金會顧問高虹安、世界台商總會青商會秘書長邱臣遠、蔡壁如、建築師兼創業家楊博宇、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠、「獨掌青農」詹翔欽、市府副發言人黃瀞瑩等人。

最讓外界驚奇的是吳欣盈也被提名入內，吳欣盈不僅在新光金任內嫻熟金融產業，也兼任新光人壽慈善基金會執行長，對公益相當熱心，她曾在英國留學期間，擔任英國保守黨副黨魁彼得．萊利的選民服務與政策研究助理，對政治並非完全陌生。


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