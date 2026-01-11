　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

職業比賽場上學打球？　21歲女網選手「爛到笑」引爆熱議

記者張靖榕／綜合報導

W35巡迴賽近日在肯亞奈洛比舉行的一場外卡賽事意外在網路爆紅。21歲埃及女子網球選手阿卜杜勒卡德爾（Hajar Abdelkader）在生涯首場職業賽事中登場，但她現場比賽的超落漆表現，反而讓這場比賽成為話題焦點，她看起來就像比賽都已經開始了，才第一次學怎麼打網球。

▲女子網球選手球技「爛到笑」。（圖／翻攝X）

▲女子網球選手球技「爛到笑」。（圖／翻攝X）

因其他選手退賽獲得上場機會

綜合外媒報導，阿卜杜勒卡德爾原本並未具備參賽資格，但因一名選手臨時退賽，而她又是唯一申請外卡的球員，最終遞補獲得出賽機會，對戰德國選手沙德爾（Lorena Schaedel），也因此迎來個人生涯第一場職業比賽。

疑似謊報球齡　連發球位置都要對手提醒

資料顯示，阿卜杜勒卡德爾14歲開始學習網球，至今已有7年球齡，然而實際比賽內容卻令外界錯愕。她在場上動作生疏，不僅發球動作明顯失誤，連拋球都屢屢失敗，甚至一度站錯發球位置，還需要對手提醒。

整場比賽幾乎沒有懸念。沙德爾僅花37分鐘便以兩個6：0橫掃取勝，全場只丟3分，分別來自自身的兩次雙發失誤與一次非受迫性失誤。反觀阿卜杜勒卡德爾，全場出現多達20次雙發失誤，一發成功率僅8.3％，表現與職業賽事水準存在明顯落差。

網球協會遭質疑批評

多名球評指出，儘管W35屬於最低級別的職業巡迴賽，但仍是正式職業賽事，外卡名額的發放理應保障具備一定競技能力的選手。此次安排，等同讓另一名「真正的職業球員」失去參賽機會，引發公平性爭議。

事件也讓肯亞與埃及網球協會遭到外界質疑。埃及網協強調，阿卜杜勒卡德爾並非協會註冊球員，協會並未對她參賽提供任何直接或間接協助。肯亞網協則回應，外卡發放是依據選手提供的資料，同時希望支持非洲網球運動發展，但也坦承此次比賽「確實相當荒唐」，並表示以該選手的實際水平來看，不應發放外卡，未來將避免類似情況再次發生。

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

