全球首例！憂AI生成「深偽不雅圖」　印尼封鎖馬斯克旗下Grok

▲Grok。（圖／記者吳立言攝）



記者張靖榕／綜合報導

印尼通訊與數位部表示，基於對人工智慧生成色情內容的高度疑慮，印尼政府已宣布暫時封鎖由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下公司推出的AI聊天機器人Grok服務，成為全球首個全面封鎖Grok的國家。

Grok色情化生圖惹議

法新社報導，Grok近期引發爭議，主因其圖片生成功能可讓使用者透過簡單指令，將女性及兒童的照片進行色情化處理，相關情況在多國引發譴責與監管疑慮。相較於印尼的全面封鎖措施，其他地區在爭議爆發後，多僅限縮Grok功能於付費訂閱用戶。

印尼政府封鎖Grok存取權

印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）發表聲明指出，為了保護婦女、兒童及社會大眾免於人工智慧技術生成虛假色情內容的風險，政府已暫時封鎖Grok應用程式的存取權。她強調，未經當事人同意的深偽行為，已嚴重侵害人權、人格尊嚴與公民在數位空間中的安全。

印尼通訊與數位部也已傳喚社群媒體平台X的代表到案說明，要求釐清Grok相關功能的管理與防範機制。根據法新社駐雅加達記者團隊觀察，截至10日晚間，Grok在X上的官方帳號仍持續運作，並可回應包括印尼語在內的使用者查詢。

馬斯克回應

負責開發Grok的馬斯克旗下新創公司xAI，目前尚未對相關封鎖措施作出回應。歐洲多名官員及科技倡議人士則批評，僅將Grok功能限制於付費用戶，無法根本解決涉及性露骨深偽內容的社會與法律風險。

馬斯克上周曾針對一則涉及不雅影像的貼文回應指出，任何利用Grok製作非法內容的人，將須承擔與上傳非法內容者相同的法律後果。