4寶爸偷吃小三24次！性愛行事曆「某透內出」露餡了

▲男子與小三發生婚外情，行事曆裡記錄的訊息露餡了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名男子龍哥（化名）與妻子結婚多年、育有4名子女，怎料他對婚姻不忠，在外跟女子小寧（化名）有染，不但發生關係24次，更是在行事曆當中標註「中午內出」、「某透內出」等訊息，氣得妻子告上法院。高雄地院審理後，判小寧須賠20萬元，全案仍可上訴。

小三傳照充滿性暗示

根據判決書內容，龍哥2001年間與妻子結婚，婚後育有4名子女，原先婚姻生活還算過得去。怎料龍哥2024年開始，竟與小寧發展出婚外情，2人更是常常相約發生性關係，言語之間也充滿暗示，小寧還會發送穿著細肩帶、浴袍等衣物的照片。

行事曆露骨紀錄成證

除了彼此之間露骨的訊息，龍哥的個人行事曆當中，還寫下了大量內容，包含「No1放入無出」、「No2有做九無出」、「No3中午內出」、「No4某透內出」、「No5某透內用－5000」、「No6捷運無感速出內有透」等文字，一直寫到「No23做未出、提分找人、養4000」、「No24養19000」為止，氣得妻子將小寧告上法院，求償99萬9,999元。

影音佐證法院判賠

此外，2人還在發生性關係時錄下影音，期間清楚紀錄了小寧呻吟、龍哥要求「屁股抬高」，以及詢問「X頭在痛喔」等話語的對話，高雄地院法官審理後，最終判小寧須賠20萬元，全案仍可上訴。