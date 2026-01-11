　
國際

伊朗封鎖鎮壓示威　川普聲援：美國已經準備好協助

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗因民眾不滿生活成本飆升引發的抗議行動已近2周，儘管當局加強鎮壓並封鎖網路、干擾通訊，德黑蘭政府仍坦承各地示威尚未平息。美國總統川普10日表示，美方「已準備好提供協助」，再度對伊朗局勢釋出強硬訊號。

綜合美聯社與法新社報導，伊朗境內目前網路遭到封鎖、電話線路中斷，使外界難以全面掌握抗議實況。總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指出，這波示威已造成至少72人死亡，超過2300人遭到拘留。伊朗國營電視則聚焦安全部隊的傷亡情況，並宣稱政府已重新掌控國內局勢。

儘管國際社會關切升高，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）仍釋出將進一步掃蕩抗議活動的訊號。德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）今天警告，任何參與示威的民眾都可能被視為「真主的敵人」，這項罪名最重可判處死刑。伊朗國營電視轉述指出，即便只是「協助暴徒」的人，也將面臨相同指控。

美國方面，川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文聲援伊朗示威者表示，「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」但並未說明具體協助內容。

美國國務院隨後發布聲明警告德黑蘭當局，「不要與總統川普玩把戲。他說到做到。」川普也在前一天指出，伊朗正陷入「大麻煩」，並再度警告不排除下令採取軍事行動。

01/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲
台灣山葉宣布正式由日本YAMAHA直營

川普：丹麥500年前登陸≠主權

美國總統川普9日宣稱，「不論格陵蘭人喜不喜歡」都將對該座島嶼採取行動，甚至質疑丹麥500年前登陸，無法構成充分的領土主張。與此同時，格陵蘭議會（Inatsisartut）5大政黨罕見發表聯合聲明，再次強調不願成為美國的一部分。

川普宣布出手限制信用卡利率　1年內最高10%

伊朗女性點菸「燒最高領袖照片」

川普喊投資委內瑞拉3兆　石油巨頭打臉

美逮馬杜洛「兩岸都學到一課」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

