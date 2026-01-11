伊朗封鎖鎮壓示威　川普聲援：美國已經準備好協助

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗因民眾不滿生活成本飆升引發的抗議行動已近2周，儘管當局加強鎮壓並封鎖網路、干擾通訊，德黑蘭政府仍坦承各地示威尚未平息。美國總統川普10日表示，美方「已準備好提供協助」，再度對伊朗局勢釋出強硬訊號。

綜合美聯社與法新社報導，伊朗境內目前網路遭到封鎖、電話線路中斷，使外界難以全面掌握抗議實況。總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指出，這波示威已造成至少72人死亡，超過2300人遭到拘留。伊朗國營電視則聚焦安全部隊的傷亡情況，並宣稱政府已重新掌控國內局勢。

儘管國際社會關切升高，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）仍釋出將進一步掃蕩抗議活動的訊號。德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）今天警告，任何參與示威的民眾都可能被視為「真主的敵人」，這項罪名最重可判處死刑。伊朗國營電視轉述指出，即便只是「協助暴徒」的人，也將面臨相同指控。

美國方面，川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文聲援伊朗示威者表示，「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」但並未說明具體協助內容。

美國國務院隨後發布聲明警告德黑蘭當局，「不要與總統川普玩把戲。他說到做到。」川普也在前一天指出，伊朗正陷入「大麻煩」，並再度警告不排除下令採取軍事行動。