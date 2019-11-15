▲國民黨不分區「夢幻隊」名單曝光，34人選出爐震撼網友：「美到像藝術品。」（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨不分區立委名單13日公布後，不但引發黨內基層成員強烈反彈，名單排入前立委邱毅、退將吳斯懷等人，也被外界認為不適當。國民黨決定15日下午召開臨時中常會，預計調整或更改名單人選後再行公布，其中公共評論平台《新共和通訊》更曝光一份「國民黨夢幻隊」名單引發熱議。

根據新聞與公共評論平台《新共和通訊》報導，有鑑於國民黨不分區名單引發的爭議，《新共和通訊》共同創辦人林家興、李厚穎等有志之士討論後，決定草擬一份含有34席不分區立委的人選名單，「我們試著把這些遺珠串起，提出另一種不同的不分區名單想像」對比13日名單版本，可以說是完全砍掉重擬。

報導中指稱，他們試著動手選人後才發現，取捨之難與四處不討好的壓力，談與不談特定人選一定會得罪人，「這份名單一定也會引起很多聯想、批判甚至攻擊靠近理想一點，但他們相信既然大家對原本名單有如此多意見，那他們不如試著好好展現自己的想法，提供一個辯論與討論的可能。

▲國民黨不分區立委名單引發反彈，名單排入前立委邱毅、退將吳斯懷等人，也被外界認為不適當。（圖／ETtoday資料照片）

「夢幻名單」曝光後立刻引發網友熱烈討論，有人說「跟現階段的比較，這名單美到像藝術品」、「這個名單正常多了」。但也有網友認為名單不妥，「夢幻，我怎不覺得」、「這份名單也顯示了國民黨青年不食人間煙火，還有過分鄉愿」、「比較像開除名單」、「有些名字還是直接拿掉了吧。」

新共和通訊是由曾任國民黨青年團總團長、中央常務委員的林家興，2018年10月與海內外台灣青年共同創辦的新聞與公共評論平台，他們的核心價值是「中華民國，民主自由」，希望「新共和」可以由媒體平台出發，逐漸成長為獨立的青年政策智庫，在艱困的內外環境中繼續為中華民國發聲。