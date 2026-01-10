卓榮泰視察元長樂活運動館　中央核定1.2億助地方

▲行政院長卓榮泰於雲林縣元長鄉，現地視察樂活運動館預定興建基地，聽取簡報。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

行政院長卓榮泰今（10）日前往雲林元長鄉，視察地方運動設施規劃情形時表示，元長鄉樂活運動館透過縣府提案、立委爭取、鄉公所負責後續營運管理的「三位一體」合作模式推動，兼顧通用性與全齡化需求，並融入友善環境設計，讓長者能在社區內就近使用運動設施。運動部將依元長鄉公所所提規劃，核定約1.2億元工程預算，協助地方提升運動風氣。

卓榮泰回憶，上次與運動部長李洋前來雲林，是去年出席全國運動會開幕典禮，地點就在全新、具科技化設計的雲林縣立田徑場。該場館歷經中央與縣府長時間討論，最終由中央核定補助12億元，期盼帶動地方整體運動發展。他指出，今日走訪感受到地方建設帶來的溫暖力量，並肯定縣府團隊的努力，期許雲林在邁向智慧農業的同時，也能持續加大對各年齡層的照顧，推動運動設施的全面發展。

卓榮泰說明，元長鄉樂活運動館規劃興建為三層樓建築，總經費約一點二億元，館內將設置籃球場、羽球場、桌球室、體健器材運動區、韻律教室及休憩遊樂室等多元空間。該案由雲林縣政府於2024年3月向中央提報，雖已逾原定申請期程，但在立委劉建國極力爭取下，行政院同年5月召開會議討論並原則同意，中央即使在經費調度吃緊情況下，仍設法給予支持，協助地方發展具在地特色的中小型社區運動建設。

他進一步指出，樂活運動館完工後，每年營運管理費用約3百萬元，未來由元長鄉公所接手管理，須具備相對應的財政能力，並請縣政府適時給予協助，確保場館長期穩定運作。他強調，這樣的中央、地方分工合作模式值得推廣，未來可作為其他縣市借鏡。他也重申自己常說的一句話：「大的工程帶來發展，小型工程帶來溫暖」，像元長鄉樂活運動館這類在地化的小型建設，更能就近照顧鄉親需求。

▲卓榮泰與運動部、地方政府及立委等人一同前往基地勘查，了解工程規劃與周邊環境。（圖／記者游瓊華翻攝）