北市晚間火警！「星巴克英雄」提滅火器撲救　熟練動作被讚爆

記者邱中岳、柯振中／台北報導

台北市大同區南京西路135號10日晚間7點多發生一起火警，該路段一處電箱疑似外部線路起火，燃燒面積約為1平方公尺。值得一提的是，周遭一間星巴克的店員發現火警，立即拿著滅火器上前救援，機警的舉動讓網友大讚「真的很棒」。

▲星巴克員工拿著滅火器撲救，熟練姿勢被讚爆。（圖／Threads網友388655授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



星巴克店員即時滅火

一名網友在Threads上分享影片，火警發生以後，星巴克的店員立即提著滅火器走出店門，打開滅火器開關後，朝著起火處噴灑，熟練的動作令不少網友留言稱讚。

▼星巴克員工拿著滅火器撲救，熟練姿勢被讚爆。（圖／Threads網友388655授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



網友讚「英雄店員」

網友們對此表示，「應該是有員工教育，而且員工也很勇敢」、「一定要請公司嘉獎員工」、「熟練又平穩，總部真的需要給她獎勵」、「星巴克的工作人員都訓練有素耶，安全意識很強」、「她真的很棒」、「非常敬佩，從容不迫，星巴克員工讚讚！」

▼星巴克員工拿著滅火器撲救，熟練姿勢被讚爆。（圖／Threads網友388655授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

