民進黨不分區名單漏了他？　林飛帆356字回應「2016年就拒絕過」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨不分區立委名單14日終於出爐，民進黨副秘書長林飛帆、原住民族代表洪簡廷卉皆未列入，掀起各界熱議。對於是否成為選戰中的遺珠，林飛帆在臉書發表一篇356字的文章解釋，早在接任黨副秘書長時，就一再重申不會接受不分區提名，「甚至，我可以直接說，2016年我就曾經被民進黨徵詢過，當時我也第一時間拒絕。」

▲林飛帆澄清，自己本來就沒有爭取不分區立委的意願。（圖／記者李毓康攝）

林飛帆強調，有媒體以「林飛帆落馬」為標題進行報導，可能會讓外界誤解是他爭取不分區提名未果，但其實早在7月15日接任黨副秘書長時，就已經對外表明不會接受任何不分區提名，縱使黨內部分前輩鼓勵可以再考慮看看，依舊沒有表明意願，「甚至，我可以直接說，2016年我就曾經被民進黨徵詢過，當時我也第一時間拒絕。」

林飛帆提到，之所以會出現這樣的報導，可能是因為近日對黨的不分區提名過程做了一些提醒，導致部分派系大老不滿，但他覺得這是身為黨員的責任，該適時提醒時還是會繼續提出，而這次的不分區名單是經過很多人的努力，即便過程困難，還是讓人感到很滿意，「我們盡可能保有最大程度的，具有國會戰力、社會代表性、弱勢保障與進步性的代表人物，讓改革議題與多元保障能夠延續。」

民進黨不分區34名單：

1.吳玉琴（立委）

2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3.范雲（社民黨前召集人）

4.羅美玲（南投縣議員）

5.邱泰源（立委）

6.周春米（立委）

7.游錫堃（行政院前院長）

8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9.管碧玲（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.沈發惠（前立委）

12.林楚茵（主播）

13.施義芳（立委）

14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）。

15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）

16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）

17.陳靜敏（立委）

18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）

19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）

20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）

21.呂建德（中正大學社會福利系教授）

22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）

23.顏聖冠（前台北市議員）

24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）

25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）

26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）

27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）

28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）

29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）

30.黃帝穎（永社理事、律師）

31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）

32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）

33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）

34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

▼林飛帆臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）