民進黨不分區／洪簡廷卉婉拒列入　羅文嘉：已掌握放黑資料來源IP

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單終於敲定，不過本來名列第1的原民台主播洪簡廷卉，最後因被媒體點名，有黨務主管在網路散播她的黑資料放毒，而主動婉拒提名。對此，民進黨秘書長羅文嘉14日晚間替她抱不平表示，已經清查也掌握IP，確定與黨現任、前主管都無關。

在13日晚間，提名委員會釋出一份名單草案，第一名為原民台主播洪簡廷卉；隨後網路上也出現黑函，指涉她過去曾任國民黨立委簡東明法案助理，甚至涉入司法案件，接著媒體爆料，指稱黑資料是黨中央主管在網路散播。

在此訊息出來後，黨內部分派系便以此為據，要求提名委員會、黨中央調查，並質疑洪簡廷卉列入不分區的適當性。針對此爭議，黨主席卓榮泰便親自致電給洪簡，另一方面也要求黨中央調查了解。

羅文嘉14日晚間表示，對於該則新聞報導，已經致電給該媒體總編抗議，經清查確認並非黨中央現任、前任主管，「放假消息說是黨中央，還沒經過查證，但發話位置、ＩＰ都有查到」。

羅文嘉說，在卓榮泰跟洪簡通電話的過程中，洪簡表示，她不想造成黨整體傷害，且過程中有複雜的派系的問題，她也希望避免爭議擴大，因為這對她個人、對黨都不是好事。

對於這個抹黑指控，羅文嘉表示，這是對洪簡廷卉個人是人格毀滅，對一個34歲、有志公共事務願意接受徵召的年輕人來講，這非常不公平。

羅文嘉強調，洪簡廷卉涉入國民黨前立委簡東明賄選案，她本身是受害者，當時她擔任助理，印章被盜刻，是此案的證人並非被告，而她擔任過簡東明助理的經歷，之前也有提供給委員會資料說明。

至於雙重國籍的問題，羅文嘉表示，黨中央也有調查，她年少曾有綠卡，但去年就放棄了，放棄綠卡資料也都有，這也是一個假消息。

民進黨不分區34名單：

1.吳玉琴（立委）

2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3.范雲（社民黨前召集人）

4.羅美玲（南投縣議員）

5.邱泰源（立委）

6.周春米（立委）

7.游錫堃（行政院前院長）

8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9.管碧玲（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.沈發惠（前立委）

12.林楚茵（主播）

13.施義芳（立委）

14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）。

15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）

16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）

17.陳靜敏（立委）

18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）

19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）

20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）

21.呂建德（中正大學社會福利系教授）

22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）

23.顏聖冠（前台北市議員）

24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）

25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）

26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）

27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）

28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）

29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）

30.黃帝穎（永社理事、律師）

31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）

32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）

33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）

34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

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