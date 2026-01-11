　
7秒做出論文目錄！70歲教授退休開課3個月吸1.9萬人

▲▼台科大企管系教授林孟彥，退休後開設的「Office高效工作術」課程熱銷。（圖／林孟彥提供）

▲台科大企管系教授林孟彥退休後，推出「Office高效工作術」課程熱銷。（圖／林孟彥提供）

記者許敏溶／台北報導

擁有30年Office教學經驗的台科大企管系教授林孟彥，在校開課經常秒殺，更曾展示原要半天才能寫出的論文完整目錄，只要7秒可完成。退休後推出「Office高效工作術」線上課程，因過去的好口碑，3個多月就獲得1.9萬人訂購。林孟彥說，該課程讓大家重新認識Office的超級功能，透過建立良好操作習慣與提升工作效率，把花在文書處理相關的 9 成時間還給自己。

今年已經70歲的林孟彥，曾獲《天下》、《Cheers》評選EMBA 最受歡迎十大名師，2024年2月退休前，在台科大企管系開設研究方法、行銷管理等課程。因在校內課程太受歡迎而兩度延退，連台科大教務長陳素芬也稱讚，林孟彥在校時課程口碑好，教務處許多同仁都曾特別去聽課，很值得推薦。

2025年林孟彥轉戰開課平台「ShiFu」，推出「Office高效工作術」線上課程。儘管國內已有類似課程，但一推出馬上獲得熱烈回響，3個多月時間就獲得1.9萬人訂購，更迅速擠入該線上平台最暢銷課程前三名，銷售金額超過 6 千萬。

▲▼台科大企管系教授林孟彥退休後開設的「Office高效工作術」課程熱銷。（圖／林孟彥提供）

▲林孟彥在校時開設的課程深受學生喜愛，連台大也找他去上課。（圖／林孟彥提供）

談到課程的源起，林孟彥說，該課程原本是開設給台科大碩博士班生的「研究方法」，而 Word 是論文寫作最普遍的工具。他發現絕大部分學生的基礎不佳，在格式或版面的調整耗費太多時間，忘了最重要是論文品質，為矯正學生本末倒置錯誤，在研究方法課程中，加入兩周、共6小時的 Word 課，教導學生如何正確使用 Word。沒想到學生的反應異常熱烈，課程幾乎年年爆滿。後來連台大也連年找他去上課。

談起Office，林孟彥表示，一般人可能覺得Word或PPT再熟悉不過，沒什麼了不起，但卻花了大把時間在排版、對齊、剪下、貼上與調整行距等，搞得精疲力盡還不能達到預期理想。事實上，有一些非常重要的底層邏輯，如省鍵三戒律、黃金順序法則，資料分析 IPO，以及高達 9 成的好用功能，如百餘個必學快速鍵等，多數人都沒聽過或用過。這「土法煉鋼」與「利其器」之間的差異，往往是幾小時甚至幾天的工作，一下子變成幾分鐘甚至幾秒鐘就可輕鬆完成。

林孟彥舉例，像是在Word的計畫書排版，若用手工調整每段的間距，可能要花2小時，但透過「選取全文→叫出段落視窗→統一行距縮排」設定，只要2分鐘就可完成，節省超過9成時間。

另一個實際案例則是，林孟彥在課堂上問學生，製作論文的完整目錄要多少時間，學生回答說要花一天、半天或30分鐘等。隨後林孟彥拿出計時器，製作三種不同目錄，前後只花了 21 秒，等於一種目錄只要 7 秒，這種硬功夫的展現，讓學生從原先的懷疑轉為心服口服，並專注而目不轉睛地投入學習。

▲▼台科大企管系教授林孟彥(右一)，退休前在校時內開課受到學生歡迎，圖為參與校內年終餐敘。（圖／林孟彥提供）

▲林孟彥（圖右）退休前，開設課程經常秒殺。圖為參與校內年終餐敘。（圖／林孟彥提供）

