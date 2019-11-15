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謝震武解析不分區名單隱藏意義　「告訴社會政黨的價值是什麼」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨不分區名單掀起黨內青壯派以及部分支持者反彈，國民黨主席吳敦義預計15日下午2時召開臨時中常會，討論名單調整問題。至於為何不分區立委排名會受到這麼多關注，知名律師謝震武在電視節目中解析，因為不分區立委是政黨告訴社會「我們黨的價值是什麼」，這一份名單當然就會受到民意接受度的考驗。

謝震武在14日播出的政論節目「新聞面對面」中提到，當天有名年輕人提問不分區到底是要幹什麼的，其實這是政黨告訴社會大眾「我們黨的價值是什麼」的關鍵時刻，也就是「我（政黨）告訴你（選民），你選給我以後，我希望帶領台灣社會怎麼走」。

謝震武談不分區立委名單意義。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲謝震武解釋隱藏在不分區立委名單背後的意義。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

謝震武以食安風暴為例，當時民進黨推出的不分區立委名單，排在第一位的是台大食安教授吳焜裕，這就是在告訴民眾「我這個政黨非常在乎這件事情」，當然，那時候國民黨在排不分區也有注意到類似的細節，但為什麼這次的名單一出爐，會掀起這麼多風波，連吳敦義在鏡頭前都講到快要哭出來，「大家會覺得說，真的委屈很大嗎？」

接著，謝震武拿出一張手板，上面是名列國民黨不分區名單第八位的前立委邱毅，上月1日在微博發表的一篇文章，內容提到「兩岸統一是必然大勢」；他認為，其實這就是台灣最可愛的地方，每個人都可以表達自己的意見，不論是支持統一、獨立還是走中間路線，都可以，所以當邱毅列入不分區名單，勢必也會受到民意接受度的考驗。

「這個就是政黨推出來要接受的檢驗。」謝震武提到，政黨將這些人選擺進去不分區名單，民眾在投政黨票的時候，「他會怎麼看待這些事情」，這就是不分區名單背後隱藏的意義。

▼吳敦義親自出面慰問在黨中央外面抗議不分區名單的中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳敦義慰問黨中央外抗議餔分區名單中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

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