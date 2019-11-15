不分區名單超反彈！國民黨15日再開臨時中常會...創核備後翻盤首例

▲吳敦義決定15日下午兩點召開臨時中常會，再度討論國民黨不分區名單。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨不分區名單出爐後引發藍營基層不滿，除了部分人選被認為不適當外，吳敦義自排第10名也引起諸多質疑，因此他決定在15日下午兩點召開臨時中常會再度討論。此舉創下國民黨歷來選舉中常會核備不分區名單後，又再召開臨時中常會變更名單的首例。

根據《品觀點》14日公布的最新民調顯示，國民黨支持度為24.6%，民進黨為23.5%，兩者為最接近的一次，僅差1.1個百分點。此次民調，國民黨支持度創新低，恐怕跟吳敦義列不分區全名單效應有很大關係。

吳敦義14日下午受訪時說，上一回是中常會決定，所以要改變順序也要經過中常會討論，「再往下調整」反正明天就知道了。他會後受訪補充，在近期中常會「把所有狀況更有系統的決定。」

▲據國民黨中常委透露，國民黨主席吳敦義將從不分區名單第10名退居到第14名。（圖／記者呂佳賢攝）



據黨內人士表示，吳敦義不排除調整不分區名單中自己的排序，是因為這兩天黨內對不分區名單的反彈極大。黨內人士指出，黨主席列入不分區也是史上第一次，連2016國民黨選情不佳時都未有如此大反，可見此份不分區名單已重創吳敦義領導威信。

該人士表示，此份不分區名單提出後，令所有基層支持者都感到非常詫異，質疑黨主席自列安全名單是否代表對國民黨選情沒有把握。更何況其中除了有令人質疑兩岸立場的退將吳斯懷、前立委邱毅，還有許多連名字都叫不出來的人，更排除黨內青年代表，讓黨內青年、新生代十分反彈，更不排除串連更大行動。顯現全黨上下對於整份名單都存在極大的疑慮及反彈。

黨內人士呼籲，若明天召開臨時中常會僅是調整排序是毫無意義的，因為黨內支持者及社會大眾反彈的是整份名單，並非僅是針對吳敦義排序問題而已，黨中央應該要將整份不分區名單「退回重提」。

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