民進黨邀范雲列不分區　社民黨：台灣前途比政黨利益更重要

▲范雲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨不分區立委34名名單14日出爐，社民黨前召集人范雲被列在第三位。民進黨與社民黨發出共同聲明，並表示「當前區域局勢動盪，外有中共併呑野心，內部保守勢力蠢蠢欲動」，值此台灣前途關鍵時刻，民進黨主動邀請范雲加入民進黨不分區行列。

以下為民進黨與社民黨共同聲明：

一、當前區域局勢動盪，外有中共併呑野心，內部保守勢力蠢蠢欲動。值此台灣前途關鍵時刻，民主進步黨主動邀請范雲女士加入民進黨不分區行列。

二、民進黨於2019年全國黨代表大會通過《社會同行、世代共贏》決議文，明確反對一國兩制，並在堅持社會改革的道路上，強化政府／政黨和社會的連結，加強轉型治理的能力。為在轉型改革過程廣納建言，保護所有相對脆弱的民眾，竭誠邀請社民黨創黨召集人范雲女士加入民進黨不分區行列。

范雲女士收到邀請後，與社民黨決策委員商議共同確認，未來進入立院，將持續推動社會民主理念，以「捍衛性別平等、保障勞工權益、推動轉型正義」為三大問政主軸。

三、當下台灣正處於選擇政經傾中、反社會改革，或者選擇維護台灣主權獨立、深化經濟社會改革的關鍵時刻。民進黨體認到，有必要虛心結合更多決心抗中保台的政黨，進而壯大保護台灣的力量。

而社民黨雖遭遇艱困挑戰，但台灣前途與社會民主理念的推廣，是比個別政黨利益更重要的考量。范雲是社民黨最有能力問鼎國會席次的成熟政治工作者成為民進黨不分區代表進入立院後，社民黨支持范雲堅守「主權、平權、勞權」三大社會民主理念，並推動憲政改革，於國會力抗保守勢力。

四、民進黨和社民黨皆為獨立政黨。2020年以本土政黨之間良性競爭、理性合作的創新模式參與大選，其目的就是凝聚更大的力量來保護台灣。

未來民進黨將會在更開放、多元、進步的道路上繼續努力。而社民黨會繼續秉持創黨精神,對執政黨提出諍言,與臺灣人一同打造更美好的國家。

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