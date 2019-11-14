民進黨不分區／莊瑞雄列第10　蘇震清報備參選南屏！蔡英文要求團結支持

▲屏東縣立委蘇震清。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單敲定，最具爭議的屏東立委也在總統蔡英文親自出面協調底定。立委莊瑞雄列入不分區第10，而其屏東第二選區則由立委蘇震清出戰；不過由於黨中央在此選區不予提名，蘇震清預計「報備參選」，而蔡英文在會中要求，黨中央、地方黨部必須全力支持。

在13日晚間，黨內已有初步共識，也有一份名單草案，其中在第13名空出，目的是留給屏東。據了解，當時便朝向列入立委莊瑞雄，而立委蘇震清赴屏東第二選區參選。對此，一方面莊瑞雄反彈，另一方面黨中央也不願替蘇震清提名背書，僅以「報備參選」方式放行。

該選區陷入爭議，主要原因在於選區改制，蘇震清放棄透過初選，禮讓本身選區給立委鍾佳濱出戰，當時黨內達成共識，只要主動禮讓者，即可列入不分區安全名單中。不過，由於蘇震清被媒體報導，疑涉入美材案，黨中央以觀感不佳而不同意將他列入不分區名單。正因為如此，也掀起蘇震清的反彈。

在不分區提名小組馬拉松式的討論中，正因為此一席各方人馬爭論不休，最後逼迫總統蔡英文召集各派系人馬入官邸磋商。據黨政人士指出，會中蔡英文表示，屏東是她的家鄉，她有一個基本原則，就是不管誰選區域、誰當不分區，都是要維持屏東三個立委的存在，來爭取屏東最大利益。

因此，黨政人士表示，蔡英文在這個邏輯下，由莊瑞雄放入不分區名單，蘇震清投入屏東第二選區；而不論黨中央會不會提名或他「報備提名」，黨中央、總統，以及地方黨部、屏東縣長，都期待團結一致，爭取最大勝選。

民進黨不分區34名名單：

1.吳玉琴（立委）

2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3.范雲（社民黨前召集人）

4.羅美玲（南投縣議員）

5.邱泰源（立委）

6.周春米（立委）

7.游錫堃（行政院前院長）

8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9.管碧玲（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.沈發惠（前立委）

12.林楚茵（主播）

13.施義芳（立委）

14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）。

15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）

16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）

17.陳靜敏（立委）

18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）

19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）

20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）

21.呂建德（中正大學社會福利系教授）

22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）

23.顏聖冠（前台北市議員）

24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）

25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）

26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）

27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）

28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）

29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）

30.黃帝穎（永社理事、律師）

31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）

32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）

33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）

34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

▼民進黨立委莊瑞雄。（圖／資料照）



其他人也看了這些...

► 【完整名單】國民黨不分區立委出爐 安全名單恐下修至12席

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

► 時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美