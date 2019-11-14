　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨緊咬豪宅案　韓辦15日召開記者會一次說清楚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜、李佳芬。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜日前遭爆料，在出任北農總經理前一年，夫人李佳芬曾受邀加入買屋團，買下南港第一豪宅，隨後又傳出韓國瑜、李佳芬夫婦的閨蜜群2011年底曾購入內湖工業宅。韓國瑜捲入豪宅風暴，不僅庶民形象大受質疑，也成為選舉攻防的話題。對此，韓國瑜競選辦公室表示，15日將召開記者會，向外界公開韓國瑜夫婦房產，並針對相關疑慮說明。

韓國瑜競選辦公室15日上午9點半將在國民黨中央黨部媒體中心，召開「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會，由韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千、副執行長許淑華、發言人何庭歡、發言人葉元之出面向外界說明。

針對韓國瑜被週刊爆料耗資7200萬在南港買豪宅，當時何庭歡表示，韓國瑜夫婦2011年有意到台北發展事業，先在內湖貸款購屋，後來家中有三個子女，內湖空間不足，需要大一點的生活空間，因而改到南港購買預售屋。

隨後，李佳芬又被爆料2011年貸款3000多萬元買了內湖新潤峰哲工業宅A1戶10樓，之後在2018年賣到3620萬元。對此，孫大千13日晚間在政論節目《新聞面對面》證實，韓國瑜確實有買工業宅，夫妻倆的人生過程當中買屋、換屋、置產是「很正常的一件事情」，近日就會公布清楚。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
快訊／李小璐、賈乃亮宣布離婚　證實7年婚斷！
快訊／趙孟姿答應求婚首發聲！　甜靠許孟哲「十指緊扣」
中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他曝：懂事到讓
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨邀范雲列不分區　社民黨：台灣前途比政黨利益更重要

不分區名單喬不攏！民眾黨記者會臨時取消　傳「前5名有異動」

民進黨緊咬豪宅案　韓辦15日召開記者會一次說清楚

民進黨不分區／莊瑞雄列第10　蘇震清報備參選南屏！蔡英文要求團結支持

宋楚瑜：香港的一國兩制模式　對台灣沒有任何吸引力

沒在民進黨不分區名單　尤美女回顧七年「每天都非常充實」

買賣房很正常！孫大千證實韓國瑜曾購「內湖工業宅」　近日將一次公布

讓黨主席上就可以嗎？李艷秋飆國民黨不分區名單：TMD「趕快走人吧！」

影／超夯！同場蔡英文站台阮昭雄　賴清德被支持者狂喊「副總統」

快訊／蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐　吳玉琴第1、游錫堃第7

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

民進黨邀范雲列不分區　社民黨：台灣前途比政黨利益更重要

不分區名單喬不攏！民眾黨記者會臨時取消　傳「前5名有異動」

民進黨緊咬豪宅案　韓辦15日召開記者會一次說清楚

民進黨不分區／莊瑞雄列第10　蘇震清報備參選南屏！蔡英文要求團結支持

宋楚瑜：香港的一國兩制模式　對台灣沒有任何吸引力

沒在民進黨不分區名單　尤美女回顧七年「每天都非常充實」

買賣房很正常！孫大千證實韓國瑜曾購「內湖工業宅」　近日將一次公布

讓黨主席上就可以嗎？李艷秋飆國民黨不分區名單：TMD「趕快走人吧！」

影／超夯！同場蔡英文站台阮昭雄　賴清德被支持者狂喊「副總統」

快訊／蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐　吳玉琴第1、游錫堃第7

排除「哥哥壓死妹妹」！屏東2月大女嬰睡夢中猝死　案情大逆轉

詐欺通緝犯專偷高價物品　安南警逮娃娃機「海螺大盜」

快訊／「止暴制亂、恢復秩序」…香港示威升級　習近平講話了！

「當阿嬤是我的病人」醫親送洗腎「掙扎100問」讓他好怕

李小璐、賈乃亮認了「親密片流出前早離婚」！　求大眾給空間：讓孩子健康長大

民進黨邀范雲列不分區　社民黨：台灣前途比政黨利益更重要

不分區名單喬不攏！民眾黨記者會臨時取消　傳「前5名有異動」

堅決貫徹一國兩制！　習近平：止暴制亂是香港當前最緊迫任務

台北市飼主福利！寵物雲4家門市「免費打狂犬病疫苗」　20個里再享優惠

闖女大生宿舍！20歲男「裝針孔」投案：個人欣賞…6女受害

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

政治熱門新聞

快訊／蔡英文出手　民進黨最新不分區名單出爐

蔣萬安深夜發文挺港生　網蓋6000樓狂讚：國民黨唯一良心！

黨員面諫改排不分區邊緣　吳敦義：主席過去都是選總統的

趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」

曝韓國瑜4大預測　陳揮文嘆難選了：對韓粉非常大考驗

不滿國民黨不分區立委名單　蔡育輝跳下安平港

美女醫師「拒時力」　轉列綠黨不分區立委首位

學姐新歡還跟前女友同居「有隱情」

快訊／吳敦義首現身：我沒對不起任何人

學姐新男友「人生勝利組」　曾穩交台版波多野結衣

邱毅：21世紀是中國人的，台灣不缺席

韓國瑜：我沒有庶民！是庶民的選戰

快訊／吳敦義搶先爆：我的順序會往下調

吳敦義退居不分區第14　青壯派：一定要踢除邱毅、吳斯懷

更多熱門

相關新聞

莊瑞雄列第10　蘇震清報備參選南屏

莊瑞雄列第10　蘇震清報備參選南屏

民進黨不分區立委名單敲定，最具爭議的屏東立委也在總統蔡英文親自出面協調底定。立委莊瑞雄列入不分區第10，而其屏東第二選區則由立委蘇震清出戰；不過由於黨中央在此選區不予提名，蘇震清預計「報備參選」，而蔡英文在會中要求，黨中央、地方黨部必須全力支持。

沒在民進黨不分區名單　尤美女：七年每天都非常充實

沒在民進黨不分區名單　尤美女：七年每天都非常充實

韓辦孫大千證實　韓國瑜曾購內湖工業宅

韓辦孫大千證實　韓國瑜曾購內湖工業宅

超夯！同場蔡英文站台阮昭雄　賴清德被支持者狂喊「副總統」

超夯！同場蔡英文站台阮昭雄　賴清德被支持者狂喊「副總統」

快訊／蔡英文出手　民進黨最新不分區名單出爐

快訊／蔡英文出手　民進黨最新不分區名單出爐

關鍵字：

豪宅韓國瑜2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面