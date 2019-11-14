民進黨緊咬豪宅案　韓辦15日召開記者會一次說清楚

▲韓國瑜、李佳芬。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜日前遭爆料，在出任北農總經理前一年，夫人李佳芬曾受邀加入買屋團，買下南港第一豪宅，隨後又傳出韓國瑜、李佳芬夫婦的閨蜜群2011年底曾購入內湖工業宅。韓國瑜捲入豪宅風暴，不僅庶民形象大受質疑，也成為選舉攻防的話題。對此，韓國瑜競選辦公室表示，15日將召開記者會，向外界公開韓國瑜夫婦房產，並針對相關疑慮說明。

韓國瑜競選辦公室15日上午9點半將在國民黨中央黨部媒體中心，召開「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會，由韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千、副執行長許淑華、發言人何庭歡、發言人葉元之出面向外界說明。

針對韓國瑜被週刊爆料耗資7200萬在南港買豪宅，當時何庭歡表示，韓國瑜夫婦2011年有意到台北發展事業，先在內湖貸款購屋，後來家中有三個子女，內湖空間不足，需要大一點的生活空間，因而改到南港購買預售屋。

隨後，李佳芬又被爆料2011年貸款3000多萬元買了內湖新潤峰哲工業宅A1戶10樓，之後在2018年賣到3620萬元。對此，孫大千13日晚間在政論節目《新聞面對面》證實，韓國瑜確實有買工業宅，夫妻倆的人生過程當中買屋、換屋、置產是「很正常的一件事情」，近日就會公布清楚。

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