「蔡賴配」何時宣布？阮昭雄替蔡英文領表：副手這一兩天對外公開





▲蔡英文、賴清德。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020大選進入倒數階段，總統蔡英文連任辦公室發言人群14日上午10時，代表民進黨總統參選人蔡英文正式赴中選會領表。針對何時會宣布「蔡賴配」，發言人阮昭雄受訪時表示，副手這一兩天就會對外公開。

在國民黨陣營已經確定由韓國瑜搭配前閣揆張善政出征2020大選後，蔡英文陣營的副手雖然已經呼之欲出，確定是由前閣揆賴清德出戰，但遲遲未得到官方親口證實。

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄、廖泰翔、顏若芳14日上午10時，代表蔡英文赴中選會領表。阮昭雄受訪時再被問及蔡賴配議題，他表示，副手人選就快公布了，請大家靜候，總統也一再重申會有最佳搭檔，全力爭取國人支持、全力拚勝選。

阮昭雄強調，副手這一兩天就會對外公開，會在適當時機宣布，請大家靜候。至於網路謠傳假訊息，稱中選會獨厚蔡英文。阮昭雄回應，尊重中選會澄清，一切都依法執行。另外，對於國民黨的不分區爭議，阮昭雄說沒有任何評論。

「蔡賴配」據傳原安排在14、15日亮相，但依照黨內評估，會先處理完不分區立委提名作業，但名單在各派系間喬不定，13日中執會宣布休息，必須到14日上午11時30分才繼續開會。

因此，「蔡賴配」亮相的時間點勢必受到影響而延後。原本外傳蔡英文14日上午會宣布，但目前確定14日不會公布人選，外界等候多時的「蔡賴配」恐還要再等等。

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