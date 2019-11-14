民眾黨15日公布不分區名單　林珍羽：媒體上討論名單皆為參考

▲ 民眾黨發言人林珍羽。（圖／翻攝林珍羽臉書）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選逼近，由柯文哲領軍的民眾黨不分區名單13日晚間曝光，確認民眾黨不分區首位由擁有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶掛帥。民眾黨發言人林珍羽14日在臉書發文強調，「現於各媒體上所討論之名單皆為參考」。

由於主要的對手都已公布不分區名單，民眾黨在13日晚間加開會議，確認不分區名單前8位，有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶名列第一，其次為中山大學經濟學系教授張其祿、永齡基金會顧問高虹安、世界台商總會青商會秘書長邱臣遠、北市府蔡壁如、建築師兼創業家楊博宇、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠，以及「獨掌青農」、翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽。



對此，黨內人士也證實，目前排序就是如此，預計最快在15日正式對外公布。據了解，民眾黨內部對於到底要由賴香伶還是蔡壁如掛首席爭論不休，若只考量名單亮眼度，賴香伶掛第一無懸念，其工運出身、長期關心勞工權益，加上在勞動局長任內頗受好評，應是外界可接受之人選。



但柯文哲考量另一個點是，民眾黨為新興政黨，進入立院恐會有群龍無首、甚至無法掌握子弟兵的狀況發生，因此希望蔡壁如能列為第一。根據目前情勢分析，民眾黨不分區立委安全名單範圍為恐只有4席，蔡壁如若列第5席恐有意外。但據了解，蔡壁如在會議上親自喊話「沒問題」，會力拼上6席，才讓名單底定。



對此，林珍羽指出，關於台灣民眾黨不分區立委名單，感謝各位朋友的關心，「我們將於明日11/15公布完整名單，現於各媒體上所討論之名單皆為參考」敬請待官方訊息發佈。

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