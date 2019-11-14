吳敦義不分區排名「沒展現氣度」　張善政籲：應出面向外界說明

▲張善政。（圖／Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單引發黨內基層不滿，國民黨副總統參選人張善政14日接受廣播節目專訪時表示，吳敦義應該要出面向外界說明。

關於吳敦義自擬的這份國民黨不分區名單，吳敦義對於自己的排名，張善政有何看法？張善政直言，排名第幾國政顧問團也有些討論，大家的共識是吳敦義排第15名最漂亮，才能展現企圖心和氣度，但目前這個排名看起來是沒有。

張善政認為，吳敦義想要當立法院長合理，不然誰當？吳敦義的歷練當立法院長綽綽有餘，如果排15名，大家覺得為了將來立法院運作順利，要讓他當選，有動機投票，產生讓前15名全上的驅動力，而排15名也體現萬一選不上，給黨內前面其他人當的氣度，他建議吳敦義應該要出面向外界說明。

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