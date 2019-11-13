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一邊一國擬列不分區　陳水扁：為什麼阿扁不能選立委

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阿扁：蔡英文政府沒有「卡韓」。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者黃巈禾／台北報導

一邊一國發言人陳昭姿表示，本黨提名小組幾經討論，目前有一致共識，擬提名前總統陳水扁擔任本黨不分區立委候選人。隨後，陳水扁在媒體框回應，「涉及特別費公款私用的馬英九可以當總統，被控興票案將選舉錢匯往國外的宋楚瑜還要選總統，為什麼阿扁不能出任不分區立委候選人？」

陳水扁表示，扁案是政治案件，關押阿扁是政治決定，保外就醫也是政治考量。馬英九讓阿扁保外就醫不是醫療問題，而是政治問題。如今蔡英文抓不抓阿扁回籠，也是政治處理，跟阿扁是否接受不分區立委提名沒有必然關係。

陳水扁指出，如果馬英九將市長特別費公款私用，可以無罪，可以除罪，阿扁將總統特別費因公使用，從事機密外交，為什麼要被判無期？如果扁案要用押人取供、教唆偽證羅織成獄，並以證人未到，有串證之虞一再延押，為什麼馬英九的三中案涉及那麼多人而可以趴趴走，甚至當了8年總統？

陳水扁提到，如果同樣做了法律所不許可的事，選省長也沒有誠實申報選舉錢的宋楚瑜，其中3.8億用人頭匯到國外，還可以做蔡總統的資政、擔任APEC領袖代表，還能參加5次的總統大選，阿扁相同的選舉剩餘款為什麼要被誣陷為洗錢貪污？

陳水扁還說，涉及特別費公款私用的馬英九可以當總統，被控興票案將選舉錢匯往國外的宋楚瑜還要選總統，為什麼阿扁不能出任不分區立委候選人？阿扁能否被「一邊一國行動黨」提名不分區立委候選人，不是阿扁是否同意的法律問題，而是蔡總統願否點頭的政治問題！

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