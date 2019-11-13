幕後／「新蘇連」強卡蘇嘉全、游錫堃　閣揆爭奪搶先上演

▲蘇貞昌、蘇嘉全。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單難產，黨內派系形成「新蘇連」、「泛英系＋正國會」兩幫人馬的角力。關鍵在新蘇連強力主導，推動「雙卡」，一方面將想裸退的立法院長蘇嘉全卡在國會，另一方面卡住總統蔡英文建議推前閣揆游錫堃入國會。黨政人士坦言，這背後無非牽涉各派系，在行政、立法與黨系統的佈局。

黨政人士指出，站在泛英系、正國會的立場，蘇嘉全老早拋出「裸退」的聲明，未來成為「活棋」，此舉被視為爭取行政院長的起手式；另一方面，在蔡英文推薦下，游錫堃列入不分區，未來正國會爭取國會龍頭；接著，蔡英文只要連任成功，依照黨章14條之一，在明年5月20日就任之際，她成為當然黨主席，意指將回歸掌控黨中央。

黨政人士說，如果依上述佈局，「新蘇」從行政、立法、黨中央三大資源都不在手；因此，在這次不分區立委名單的討論中，從最初提名委員會的成立，「新蘇連」色彩鮮明外，也強力主導，從動作看來，在推動「雙卡」。

黨政人士分析，一方面以穩定國會為由，把想要離開國會的蘇嘉全列入不分區安全名單，將他卡在國會；另一方面，卡住蔡英文推薦游錫堃進入國會。如此一來，國會系統還是留給泛英系，但至少不會牽涉到未來行政系統被分食的問題。

不分區提名小組12日晚間激戰至深夜，游錫堃本來暫定排在安全名單的邊緣、第14名。有關此安排，有一說是蔡英文當面告知游錫堃的，而游錫堃也願意配合；不過，在提名委員會討論過程中，達成要把游錫堃往前排的共識。

但是此一共識，到了13日早上，身兼提名委員會成員的行政院長蘇貞昌不認同此一作法，認為應該要把游錫堃放到有風險的安全名單邊緣，也就是回到列14名左右的位置；而這看在正國會系統的人眼裡相當不滿，私下他們直言，這只是理由，根本是針對游錫堃，目的不排除只是不想要他列入。

對此，蘇貞昌13日下午在受訪時也明確指出，如果真的要提名什麼人，來預計當院長，應該要在安全名單的邊緣，才能展現一個黨的氣勢和魄力，「畢竟沒有過半怎麼當院長？」

此話一出，掀起泛英人馬的不滿，黨政人士表示，首先身為行政院長，應該是受國會監督的角色，本就不該擔任不分區提名小組的成員，參與國會議員的討論，更別說是對國會議長的可能人選指手畫腳。

在目前民進黨不分區名單的安排上，在民進黨主席卓榮泰建議下，原本社會民主黨的范雲位列第一，但引起黨內高度不滿，多數聲音認為，已僧多粥少，找他黨來擠壓到黨內的名額；因此，黨政人士說，蘇貞昌推薦了原住民和新住民代表、曾任原民台主播的卑南族洪簡廷卉位列第一，但爭議的在於，他跟立委陳瑩同為卑南族，不排除會影響到陳瑩的選情。

不過，在社運、學界的安排上，已經大致底定，除了上述洪簡廷卉，在排序上還需討論外，其他包括推動反核、能源政策的綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰，以及中正大學社會福利學系暨研究所教授呂建德敲定外，還有馬來西亞的南投縣議員羅美玲，以及由賴清德推薦的高雄市客家事務委員會主委的古秀妃。

在專業組方面，屬於蔡英文系統的，醫界代表邱泰源，以及土木工程界代表施義芳；而賴清德推薦的法學專業代表周春米也列入，另外則還有社會福利專業代表吳玉琴。

至於最具爭議的政治組，立法院黨團總召柯建銘、立委管碧玲、新系沈發惠、海派推薦的三立主播林楚茵沒有爭議外，就剩下蘇嘉全、游錫堃，以及蘇嘉全姪子、立委蘇震清的問題必須再議。

蘇震清的問題在於，卓榮泰與新蘇系統，普遍認為他尚未進入法律程序的案子，有損黨的形象，因此建議不列入，而這也影響了蘇家在屏東地方上的顏面與勢力。

本來有人建議，蘇震清可爭取屏東第二選區的立委選戰，而該選區的莊瑞雄轉列不分區，但黨中央要求只能以「報備參選」；這讓蘇、莊雙方都不滿，最後也未有共識。

▼前閣揆游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



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