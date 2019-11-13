吳敦義原列不分區第8名...近9成網友認為「不適當」：他應該排在最後

▲近9成的網友認為吳敦義不適當排第8名。（圖／記者羅婉庭攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨不分區立委名單12日曝光後，發現黨主席吳敦義列第8名安全名單內，引發太多熱議，因此做出更動，改列為第10名。不過，有媒體舉辦網路投票「你覺得，吳敦義列不分區第八名，適當嗎？」沒想到，有近9成的網友都認為不適當，「應排在最後」。

據《中時電子報》以題為「吳敦義列不分區第八名，適當嗎？」舉辦網路投票，至截稿為止，已有6000多人參與，其中有5815人認為「不適當，應排在最後」，比例近9成；但有595人認為「適當」，佔9.20%；另外有56人沒有意見，佔0.87%。

國民黨不分區立委名單12日晚間曝光，吳敦義排第8名，引起不少爭議，讓吳敦義粉專被韓粉「出征」。據了解，因名單引發外界質疑，吳敦義自排第8名遭受批評，因此，國民黨13日下午送中常會時，排序有所調整，吳敦義改排第10名，而前立委邱毅則擠入第8名，排入財經組。

國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 前總統發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 前立委張慶忠之子張智倫

26. 台灣勞工總工會理事長王裕文

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 台心醫院執行院長謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志

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