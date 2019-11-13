7200萬豪宅案害形象受損　韓國瑜：我沒有庶民！是庶民的選戰！

▲韓國瑜。（圖／記者葉南州攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間購入南港7200萬豪宅，周刊更爆料，當時跟韓國瑜妻子李佳芬一起買房的「貴婦團」包括現任高雄市觀光局主秘高美蘭，使韓國瑜的「庶民」形象受到部分網友質疑。對此，韓國瑜13日回應，「我沒有庶民，我是庶民的選戰！」如果他17年都沒離開立院，他可能連到7-11買牛肉泡麵都不知道怎麼買。

韓國瑜13日接受政論節目《新聞面對面》專訪，關於7200萬豪宅案，法務部長蔡清祥13日出席立法院司法及法制委員會時表示，這就是依法行政、有民眾檢舉等，他回應，這就是「組合拳」攻擊，也是他之前提及的5顆核彈，把他庶民兩字徹底踩碎，根本就沒有貴婦購物團。

韓國瑜重申，那間南港房屋是「認賠殺出」，加上仲介費用，虧了兩三百萬，這跟特權有啥關係？且我已經離開立院10幾年，第一個，退休老翁，大家都說我施壓，我長期沒有工作，孩子長大過程中常常說「媽媽你有辦公室，為什麼爸爸沒有？媽媽有這麼多朋友來找你，為什麼爸爸沒有？」這要怎麼施壓？這是要去按摩店紓壓！

韓國瑜表示，對他用這麼多負面詞彙，是希望把韓國瑜的「庶民」打掉，讓他的選票降低，選舉過程攻防是無所謂，但只希望「半斤八兩」檢驗，自己被「半斤」檢驗，大家的批判他都接受，然而對手有沒有被「八兩」檢驗？

韓國瑜說，他不想說蔡英文太多，因為這個有做人厚道問題，但蔡英文33歲就買了15塊土地，「是土地欸！我們是分期付款買一棟房子！有沒有半斤跟八兩的共同檢驗？沒有！」他們20年前真的沒辦法付這麼貴的房子，對於北檢這時說要來檢驗，他是完全看不懂。

「這不是一場健康的選舉！」韓國瑜提到，蔡英文買土地這事情，是他第一次談到，之前被批評的時候自己都沒有說過，但是想拜託大家，「半斤跟八兩，同樣標準來檢驗！」

這時主持人謝震武說，因為蔡英文沒強調自己是不是庶民的問題，而韓國瑜當初是庶民出生，所以外界會把焦點擺在這個地方。對此，韓國瑜趕緊回應，「我沒有庶民…我是庶民的選戰！一瓶礦泉水！」

韓國瑜說，「庶民是心！如果心不在基層，做什麼政治職務是沒有意義的。」今天他們是心能體恤基層民眾，所以大家才覺得他們是庶民，他曾摔跤、沒工作過，真的能接觸到基層聲音，「如果我17年都沒離開立院，我跟大家報告，如果我17年到現在還在立院，我可能連到便利超商7-11買牛肉泡麵、礦泉水都不知道怎麼買，秘書都處理好了。」所以為什麼要傾聽民意？就是因為他曾重重摔下來，這樣才能體恤基層聲音，這才是庶民。

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