于美人新上任神救援宋楚瑜　臉書曝光接發言人關鍵原因　

▲宋楚瑜參選總統記者會，于美人（右1）擔任發言人 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日參選2020大選，找來媒體教母余湘擔任副手，競辦發言人則相中知名主持人于美人，令外界耳目一新。13日的記者會上，宋楚瑜說明政見時一時口誤講錯政黨票門檻下修的數字，此時于美人立刻幫忙更正，讓宋楚瑜大讚，「你看我們的發言人多清楚」。

宋楚瑜說，參選的十大政見中，最重大的政見就是，會極力推動修法，要把政黨票得票門檻從5％降到3.5％，小黨補助從3％降到1.5％，此時，于美人在一旁小聲暗示，宋楚瑜立刻修正，並稱讚于美人「你看我的發言人都背的清清楚楚，我的發言人不錯吧！」

這時候，于美人馬上拿起麥克風重申「小黨補助從3.5％降到1.5％」，宋楚瑜大氣的說，「你看，她不是在修正我，她曉得這對很多政黨來說非常重要。」 隨後，于美人也收起麥克風，讓宋楚瑜繼續致詞，表現相當禮貌得體。

在接下發言人一職後，于美人也在臉書發文表示，願意接任是支持宋楚瑜所提出的理念，要終結藍綠，讓小黨進入國會。于美人說，我接任了親民黨發言人一職 （任期只有59天，大家不用太擔心，哈）。一是感念副總統候選人余湘女士在我最困難的時候，給予我堅定的力量；二是支持總統候選人宋楚瑜主席所提出的理念，終結藍綠不是靠第三種顏色，而是要讓五彩繽紛、七彩奪目的優秀小黨進入國會。

于美人提到，「不曾想過這樣一份重責大任會落在我身上」，面對曾經在我人生受到最大挫折、事業受到最大衝擊時，用自己的聲譽保護我、撐住我，張開她的懷抱做為我的避風港的人，這份恩情我時刻緊繫心上。當她開口問我「美人，妳能否來當我們的發言人，讓我們一起為好的政見發聲」時，雖然內心小小糾結了一下，但這是她對我的信任，在我能力所及之範圍，就該用行動表示支持與感恩。

于美人感謝各黨派親朋好友及經紀人的理解，容許我在不分顏色黨派的前提下，為台灣民主翻頁的此刻盡一份心力。最後寫下「事了拂衣去，深藏身與名」，以表自己的信念。

▲宋楚瑜參選總統記者會，于美人（左1）擔任競辦發言人、副手參選人余湘（右2）、親民黨發言人張碩文（右1） 。（圖／記者葉南州攝）