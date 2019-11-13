宋楚瑜參戰2020「有希望了」　高嘉瑜預言：把韓國瑜比下去

▲台北市議員高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導



親民黨主席宋楚瑜13日開記者會宣布參選總統，宋楚瑜以漫威電影形容這是一場「終局之戰」，也是距離從政初心最近的一次。民進黨市議員高嘉瑜13日中午接受電台專訪時預言，宋楚瑜出來後不管論述各方面，被認為說比較像藍營的候選人，他可能會把韓國瑜比下去。



「你們不要唱衰老宋，我覺得老宋這次不同凡響」，高嘉瑜說，過去覺得國民黨候選人一定是第二高票獲第一高票，但這次情況不一樣 。



高嘉瑜表示，其實很多淺藍朋友都很期待宋楚瑜參戰，因為他們本來不想投票，但是宋楚瑜在藍營支持者心中的形象和國民黨總統參選人韓國瑜的形象有很大落差，老宋執行力比較強，還有政策論述各方面都比韓國瑜更像一個總統候選人的樣子。



高嘉瑜指出，再加上跟郭台銘合作的消息，不管之後怎麼合作，都讓淺藍的振奮人心，「覺有希望了」，宋楚瑜出來後不管論述各方面，被認為說比較像藍營的候選人，他可能漸漸的會把韓國瑜比下去，他可能會與韓並駕齊驅，或把韓比下去，「不要小看老宋這次參選，這可能是他最好的一次機會」。

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