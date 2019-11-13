時力不分區立委齊亮相　徐永明：不只滿意，甚至感到驕傲

▲時代力量不分區立委參選人介紹記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量12日公布2020不分區立委名單，13日於台北舉辦不分區立委參選人介紹記者會。時代力量黨主席徐永明表示，對於不分區名單他不只滿意，甚至感到驕傲，希望可以藉此影響其他政黨，持續改變未來的台灣政治，這才是守護台灣未來以及下一代時代力量應該做的事。

時代力量12日公布2020不分區立委名單，由台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華名列第一，前任黨主席邱顯智排名第二，小燈泡媽媽王婉諭排第三，現任區域立委黃國昌則排在第四，前台北市市政顧問翟本喬則列在第五。

第六到第十二名則分別為獸醫關心羚、台灣會計師金控副總王幗英、民報發起人陳永興、時代力量秘書長吳佩芸、台灣經濟研究院負研究員白卿芬、在地文創家趙芸菁及屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞。

時代力量13日舉辦不分區立委參選人介紹記者會，徐永明致詞時表示，對於不分區名單非常滿意，還笑說自己已經一個多月沒辦法好好睡覺，昨天總算可以好好睡一覺了。徐永明說，過去三年多從立法院黨團總召到接任黨主席，他可以保證時代力量在立法院的表現絕對無愧於四年前所提出「人民的立法院」標語與立場。

徐永明表示，時代力量這次提出「公平正義、改變台灣」的主張，未來在力分案不只是堅持過去四年「人民的立法院」的立場跟價值，更要在台灣政治扮演關鍵力量的隊伍，對於不分區名單他不只滿意，甚至感到驕傲，希望可以藉此影響其他政黨，持續改變未來的台灣政治，這才是守護台灣未來以及下一代時代力量應該做的事。

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