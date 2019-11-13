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「瑜你同行、彰化全贏」南下授戰旗　周錫瑋：民進黨一直開選舉支票

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▲國民黨彰化縣黨部舉辦志工及民眾服務社後援會成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國民黨彰化縣黨部舉辦志工團及彰化縣民服社後援會成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國民黨部上午來自26鄉鎮市級民眾服務社與志工團召開「瑜你同行、彰化全贏」挺韓後援會成立大會，前台北縣長周錫瑋（虎哥）代表韓國瑜出席參加，他在致詞時表示，這場選舉是拚人心，不是拚鈔票，像南下政策1千多億、前瞻計畫1千多億、風力發電2兆、高鐵延伸500多億，都是在花我們的錢。

▲國民黨彰化縣黨部舉辦志工及民眾服務社後援會成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

大會由縣黨部張曼莉主委主持，議長謝典林、副縣長洪榮章、及4位黨提名立法委員參選人及中常委等人參加。周錫瑋說，彰化人自己要爭氣，其他縣市建設相當好，我每一次到彰化來，我都覺得彰化有好多資源，有好多土地，都沒有開發，明明這裡有好的土地人才 但都沒有好好的規劃 ，所以我們一定要支持縣長王惠美，支持她做建設，更要支持黨籍民代立委，一起協助推動地方建設。

▲國民黨彰化縣黨部舉辦志工及民眾服務社後援會成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

周錫瑋接著說，這場選舉是拚人心，不是拚鈔票，民進黨知道要輸了，一直開支票一直花錢，像南下政策1千多億、前瞻計畫1千多億、風力發電2兆、高鐵延伸500多億，都是花我們的錢。

活動在韓國瑜全國競選總部副總幹事周錫瑋頒發聘書，彰化縣後援會總會長謝典林議長代表總統候選人韓國瑜授旗給各後援會長與志工團長，彰化縣志工團總團長由鄭汝芬前立委來擔任，現場在戰旗飛揚與震耳欲聾的當選聲，達到最高潮，期盼彰化縣總統選戰大贏，立委能夠4席全上再次複製2008年彰化縣全贏的成績。

▲國民黨彰化縣黨部舉辦志工及民眾服務社後援會成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

主委張曼莉也致詞時表示，得民心者得天下，贏彰化縣者贏天下，可見我們彰化縣何等的重要，更要現場的黨籍同志們，一起把總統贏回來。

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