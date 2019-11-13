租金補貼名額明年加倍！內政部報好康：單身、雙薪都有機會申請到

▲蔡英文出席「警消社會住宅及辦公廳舍公辦都更專案里程碑」。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文13日宣布，租金補貼明年將擴大舉辦，讓更多人有機會申請到，透過政策力挺租屋族。內政部進一步表示，租金補貼正規劃從每年6萬戶擴大至12萬戶，將放寬所得標準、設籍要求、申請時間等規定，讓不論單身、雙薪或有小孩的家庭都能減輕租屋負擔。

內政部表示，現行的租金補貼每年編列約6萬戶的預算，主要照顧中低收入的弱勢家庭，單身者則要滿40歲；但很多剛出社會的上班族薪水不高，在都會區租屋負擔重，卻無法接受任何補助。因此，新的租金補貼方案正規劃將名額加倍，預計擴大到12萬戶，資格會納入20至40歲的單身青年，並且適度放寬所得標準，從原本的最低生活費1.5倍放寬到2.5倍。

內政部舉例，以衛福部公布的109年度最低生活費標準計算，臺北市最低生活費的1.5倍是每人每月2萬5,507元，放寬到2.5倍則是4萬2,512元，這樣一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請到，也不會補貼到收入較高的族群。

內政部提到，現行租金補貼要求申請人的戶籍地需與租屋地相同縣市，因此很多到外縣市工作的人需特地回原鄉辦理遷戶籍的手續。內政部表示，將協調地方政府一同檢討可行的辦法，以「租屋事實」為主要認定依據，不限制設籍，讓到外地工作、租屋的人更容易申請到補貼。

另外，現行的租金補貼集中於每年7、8月間申請，超過期限才臨時有需求的家庭，必須等待隔年的機會。內政部對此檢討，將申請期間改為每年2次，讓租屋族能依據自身需求，決定要在哪一期提出申請。

針對有些房東擔心，若給房客申請租金補貼，隔年要繳的稅會大幅增加，內政部表示這可能是以前長期留下來的錯誤觀念。107年《住宅法》修訂後增加「公益出租人」的規定，參加租金補貼的房東可享有3種稅賦優惠，不僅綜合所得稅每屋每月有1萬元免稅額度，房屋稅及地價稅也可比照自住稅率。

內政部進一步解釋，若用月租1萬5千元試算，參加租金補貼後，房東每月的租賃所得稅僅342元（= (1萬5 – 1萬) x (1-0.43)(必要費用扣除) x 12%(假設適用稅率)）；再加上房屋稅、地價稅可比照自住，總稅額甚至有機會比原本還省。

內政部強調，近年加入愛心房東的人數逐年攀升，未來也會持續給愛心房東稅賦優惠，感謝他們幫助弱勢、青年及其他租屋族；並呼籲，房東可放心給房客申請租金補貼，大家一起努力，讓租屋市場愈來愈健全及安定。

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