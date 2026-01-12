　
TPASS補助卡關！北市曝最多撐到5、6月　通勤族恐受影響

記者董美琪／綜合報導

115年中央政府總預算尚未完成審查，外界關注恐連帶影響TPASS通勤月票的中央補助款。基北北桃4縣市已預定今（12）日召開會議，討論若中央補助遲未到位，各地方政府可自行支應的經費規模與因應方式。

▲TPASS中央補助恐延後，基北北桃先開會討論自籌經費怎麼撐。（圖／行政院提供）

北市估一年需60億元　中央補助占過半

台北市交通局長謝銘鴻昨日表示，基北北桃TPASS整體一年所需經費約60億元，其中超過一半仰賴中央補助。以台北市為例，年度支出約30億元，市府自籌金額約13至14億元，其餘約15億元以上須由中央挹注。他指出，北市相關預算已送市議會本會期審議，金額大致不會再調整，但若中央補助無法動支，TPASS最多僅能維持至5、6月，仍期盼立法院放行中央款項，才能確保全年運作無虞。

謝銘鴻說，12日會議將聚焦4縣市各自可負擔的支出額度，但市府並未規劃另行拜會立法院或中央部會，關鍵仍在中央補助是否順利到位。

新北先編列五成經費　短期可撐到六月

新北市方面，副市長劉和然受訪時指出，新北市已按規劃編列約5成補助所需經費，若僅靠市府預算，現階段可支應至6月。他並提到，若TPASS屬延續性預算，即便總預算尚未通過，行政院仍可依去年額度先行執行；若政院認定非延續性預算，也可將TPASS專案送交立法院先行審議通過，以維持政策運作。

劉和然強調，無論最終中央如何處理，基北北桃地方政府已先編列約一半所需經費，因此短期內TPASS不會中斷，但仍需中央補助款到位，才能支撐全年計畫。

根據交通部公路局統計，目前TPASS定期票每月使用人次約69.8萬，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次，顯示通勤族對方案依賴程度高，後續補助能否順利銜接，仍是各界關注焦點。

01/11 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

TPASS通勤月票

