雲端最前線／馬韓合體「同框打蔡」 知識藍真能歸隊？

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2020大選剩下不到兩個月，國民黨確定以「國政配」對決民進黨「蔡賴配」，國民黨總統候選人韓國瑜的副手張善政將在成軍首日回防台北輔選立委，韓國瑜則是在周三與前總統馬英九「同框打蔡」，號召知識藍歸隊。同時間，國民黨不分區名單曝光，前15名安全名單中，主席吳敦義明列第8，這份名單真能喚起泛藍陣營的團結意識？《雲端最前線》13日邀請立法委員林靜儀、高雄市議員黃紹庭、民眾黨立委參選人張睿倉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

親民黨主席宋楚瑜宣布將投入2020總統大選，此舉對藍綠兩黨未來的選戰走向勢必引起不小的波動，尤其國民黨甫形成的「國政配」將面臨考驗。資深媒體人黃創夏分析，韓粉和過去的宋迷有著高度重疊，因為兩者大多來自軍公教體系，宋有機會召喚一些「韓流回歸」，此外目前還有約3成的不表態選民，尤其是原本偏藍的，反而會覺得以「瑜」制「瑜」是最舒坦的選項。

蔡英文連任辦公室今（12）日早上由發言人阮昭雄、顏若芳、廖泰翔召開記者會宣布全國競選總部成立日期與六都競總特色主題。顏若芳表示，競總成立活動是選舉首波對民眾開放的實體活動，他們要代表總統蔡英文發出召集令，要邀集英粉們來參與，顏若芳強調，希望一人拉一票，幫忙蔡英文在明年選戰中連任。綠營直搗韓國瑜基地，真能打出漂亮首戰？《雲端最前線》13日與您一起揭密。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。